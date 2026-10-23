Conoce y házte estos 3 diseños de uñas en tendencia en otoño 2026

Esta época del año se siente especial por diferentes razones, tal como lo provocan las festividades particulares de octubre y noviembre en México. Sin embargo, la propia moda o tendencia en aspectos como las uñas también dejan su huella de manera especial. En este caso, aquí se proponen 3 diseños que pueden ser bastante elogiados en el otoño de 2026.

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¿Qué aspectos destacan en las uñas de tendencia en otoño de 2026?

Aunque existen colores que se han abrazado desde hace mucho tiempo como los reinantes en la época otoñal, cada año tiene algunas propuestas puntuales que pueden resultar interesantes en el mundo de las uñas. Sin embargo, en el caso específico del 2026, algunos sitios especializados destacan el tema de tonos rojos, metálicos, neutros fríos, joya y oscuros. Pero sin más… esto es lo que propone la IA de Google alrededor de un otoño donde puedes lucir espectacular.

¿Cuáles son los mejores estilos de uñas de otoño en 2026?

Francesas con Animal Print/Tortoiseishel (Carey) - Esta primera propuesta es una clásica manicura francesa renovada, pues lleva un estampado de carey o detalles de animal print… solo en las puntas. Y uno de los puntos más importantes, es que estas uñas están sostenidas con bases lechosas o nudes.

Esta primera propuesta es una clásica manicura francesa renovada, pues lleva un estampado de carey o detalles de animal print… solo en las puntas. Y uno de los puntos más importantes, es que Uñas Cherry Cola (Cereza Cola) - Recordando que las tendencias resaltan en demasía los tonos rojos y oscuros, en esta oportunidad se recomienda un estilo y color profundo con matices marrones cálidos. Además, las recomendaciones de los expertos indican

#UñasOtoño2026 ♬ som original - clippmusic @bytanzania Tendencia de uñas OCTUBRE 2026 🍁 Desde las Fall Skittle Nails, con diferentes tonos otoñales en cada uña, hasta las Preppy Nails, los efectos aterciopelados de las Woodland Velvet y las uñas a rayas. Y sí, ¡las francesas clásicas de los 90 también están de regreso! 🤎 ¿Cuál de estas tendencias te harías? 👀💅🏼 Guarda este video para tu próxima cita de uñas y mándaselo a tu amiga que siempre está buscando inspiración. 💌 #TendenciasDeUñas