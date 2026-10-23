Así puedes cuidar tu flor de cempasúchil para que dure toda la temporada del Día de Muertos

Precisamente en estos días se están preparando los elementos para alzar su respectiva ofrenda del Día de Muertos. Sin embargo, uno de los elementos que más preocupa es la flor de cempasúchil. Si se pone muy pronto en el altar, se puede hacer fea y si se coloca sobre la hora, no cumple con el propósito de las creencias populares de guiar a los muertos en su camino. Por eso, estos son los consejos para mantener sana y brillante a esta flor especial.

Ventaneando | Programa completo 23 de octubre de 2026

¿La flor de cempasúchil se marchita rápido?

Los jardines, los altares y en general el ambiente de octubre y noviembre en México tienen un color reinante. Y es que el naranja, sus pétalos abundantes y el aroma de la flor de cempasúchil es algo que se impone claramente. Sin embargo, algunos sufren o han sufrido para mantenerla viva, pero los expertos indican que te debería durar bastantes días en buen estado. Por eso, esto es lo que debes hacer para no tener problemas con el uso que les des.

¿Cómo evitar que tu flor de cempasúchil se marchite?

Aunque en general se considera que la flor de cempasúchil es resistente, sí resiente las heladas o el exceso de agua generado por las lluvias. Por eso, si hay condiciones climatológicas desfavorables búscale un espacio dentro de tu hogar para no exponerlas a estos climas.

sí resiente las heladas o el exceso de agua generado por las lluvias. Por eso, si hay condiciones climatológicas desfavorables búscale un espacio dentro de tu hogar para no exponerlas a estos climas. Otro de los consejos es eliminar constantemente las flores que se van secando.

#diademuertos #sabiduriasilvestre #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #cuidado #plants ♬ La Bruja - Mexican Music Factory @sabiduriasilvestre ‼️ Cuidado con el sol ‼️ 👉🏼Es probable que si pones una planta recién comprada directo al sol se resienta ya que no está acostumbrada Así como las personas, las plantas requieren tiempo para adaptarse a los nuevos espacios🍃✨ La cempasúchil es una planta que puede adaptarse a muchos climas, sin embargo la mayoría de las plantas que podemos conseguir vienen de invernadero y de un ambiente bastante favorable, por lo que si la pones al sol, debes hacerlo de forma paulatina para evitar problemas 💚 Cuéntame tu experiencia con esta planta maravillosa 👇🏽🤓 #cempasuchil