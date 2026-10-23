Luto en la televisión: Muere querida actriz de televisión a los 61 años tras una salida al cine que terminó en tragedia

Marcela Ortiz, actriz y modelo de origen argentino, murió a los 61 años tras sufrir un accidente automovilístico en Tigre, Buenos Aires. De acuerdo con reportes oficiales, el vehículo que conducía cayó por una zanja, provocando el deceso. Se reportó que los cuerpos de emergencia intentaron auxiliarla sin éxito.

Ahora lee: 4 Plantillas de stickers imprimibles de los Saja Boys estilo vintage para darle otro aspecto a la funda de tu celular

¿Qué se sabe sobre la muerte de la actriz Marcela Ortiz?

Marcela Ortiz falleció a los 61 años tras un accidente vial el sábado 18 de octubre de 2026 en la localidad de Villa La Ñata. Reportes advierten que Ortiz perdió el control de su Renault Sandero, volcando en una zanja, en donde fue encontrada inconsciente. No obstante, pese a los esfuerzos de los servicios de emergencia, la modelo no logró salir con vida del incidente.

https://www.facebook.com/share/p/1craWMEC8x/

De acuerdo con la Fiscalía y con el reporte de "averiguación de causales de muerte" se solicitó una autopsia para determinar si hubo una descompensación cardíaca previa al impacto. Esto debido a que su familia indicó antecedentes cardíacos e incluso se señaló que horas antes estuvo con su amiga Samantha Farjat retirando medicación para el corazón antes de conducir hacia su hogar.

¿Quién fue Marcela Ortiz dentro del cine y la televisión?

Marcela Ortiz fue una reconocida modelo, actriz y conductora argentina que saltó a la fama en los años 80 como una de las "chicas Olmedo" y No toca botón. La actriz consolidó su carrera dentro de populares comedias como Los Benvenuto y la telenovela El amor tiene cara de mujer. En el cine destacó en éxitos comerciales de la época como Bañeros II y Los Extermineitors.