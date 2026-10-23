DIY para Halloween: 7 disfraces que de niños que puedes hacer con tus propias manos | Son fáciles

Halloween es la oportunidad perfecta para dejar volar la imaginación de los más pequeños sin gastar demasiado dinero en un disfraz. Con ropa que ya tienes en casa, cartón, fieltro y algunos materiales para manualidades, puedes crear atuendos originales y divertidos sin necesidad de saber coser.

Si todavía no sabes qué disfraz elegir para este 31 de octubre, el sitio especializado Polka Dot Chair reúne más de 25 ideas de disfraces infantiles hechos en casa. También puedes encontrar inspiración en Pinterest, en el tablero de Rejuega dedicado a los disfraces DIY para niños . Aquí te compartimos siete propuestas fáciles para hacer con tus propias manos.

7 disfraces DIY para niños que puedes hacer en casa

1. Fantasma con una sábana blanca

Es uno de los disfraces más clásicos y sencillos. Solo necesitas una sábana blanca que cubra al niño sin arrastrarse por el suelo. Marca la ubicación de los ojos, recorta las aberturas y añade detalles de fieltro negro para darle una expresión divertida. Comprueba que pueda ver y caminar con facilidad.

Fantasma con una sábana blanca y Gatito negro con orejas de fieltro.|(Especial)

2. Gatito negro con orejas de fieltro

Aprovecha una camiseta y un pantalón negros que tu pequeño ya tenga. Recorta dos triángulos de fieltro, pégalos sobre una diadema y agrega una cola hecha con tela. Para completar el look, puedes dibujar unos bigotes con maquillaje facial apto para niños.

Momia con vendas de tela.|(Especial/Pinterest)

3. Momia con vendas de tela

Consigue una camiseta blanca y un pantalón claro. Corta tiras de tela blanca y fíjalas a la ropa con puntadas o adhesivo textil. Superpón algunas para conseguir el efecto de las vendas antiguas, pero evita envolver el cuello o las extremidades.

Murciélago con alas de tela.|(Especial/Pinterest)

4. Murciélago con alas de tela

Una sudadera negra es la base perfecta para este disfraz. Recorta unas alas de tela con bordes ondulados y sujétalas a las mangas y los costados. Añade una diadema con orejas puntiagudas para completar el atuendo.

5. Robot con cajas de cartón

Transforma una caja de cartón en el cuerpo de un robot. Recorta los espacios para la cabeza y los brazos, píntala de plateado y decórala con círculos de colores que simulen botones y controles. Asegúrate de que los bordes sean seguros y el niño pueda moverse sin dificultad.

6. Calabaza con ropa naranja

Utiliza una camiseta naranja y recorta ojos, nariz y boca en fieltro negro. Pega las figuras sobre la prenda y añade una diadema con hojas verdes para simular el tallo. Es una alternativa cómoda y muy representativa de Halloween.

7. Crayón gigante de colores

Elige una camiseta larga y un pantalón del mismo tono. Agrega una banda de cartulina con el nombre del color y crea un gorro puntiagudo con papel. Si varios niños participan en la fiesta, cada uno puede elegir un color diferente.

Murciélago con alas de tela.|(Especial/Pinterest)

¿Cómo hacer disfraces caseros seguros para niños?

Antes de comenzar, elige materiales ligeros y prendas que permitan moverse con libertad. Evita los accesorios pequeños que puedan desprenderse, las telas demasiado largas y los cordones alrededor del cuello. Los niños pueden ayudar a decorar y elegir los colores, mientras un adulto se encarga de los cortes.

Con estas siete ideas de disfraces DIY para Halloween, puedes aprovechar materiales que ya tienes en casa y crear un atuendo original sin gastar demasiado. Lo mejor es que tus pequeños también podrán participar en el proceso y personalizar su disfraz.