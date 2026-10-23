9 diseños de uñas que puedes usar en noviembre 2026: con temática de Halloween

Halloween es una festividad que muchos amantes del terror esperan para poder ver sus películas preferidas, ir a fiestas de disfraces y agregar detalles temáticos a su imagen. Y una forma muy sencilla de darle un toque escalofriante a cualquier atuendo, es con los diseños de uñas originales que se inspiran en el terror y salen de lo tradicional, por lo que son perfectas para usar en toda la "Spooky Season" y seguir luciendo manos fabulosas en todo momento.

Uñas para Halloween 2026: los diseños más originales para un look tenebroso

Diseños de uñas con fantasmas . Las historias paranormales muchas veces tienen a los espíritus como protagonistas, así que los fantasmas quedan increíbles para un manicure de miedo . Puedes elegir cualquier color para la base y que estas figuras sean blancas para dar contraste.



. Las historias paranormales muchas veces tienen a los espíritus como protagonistas, así que . Puedes elegir cualquier color para la base y que estas figuras sean blancas para dar contraste. Manicure inspirado en películas de terror . Una de las principales ventajas de los diseños de uñas para Halloween 2026 , es que pueden tomar como referencia a personajes de las pelícuas de horor más famosas. Por ejemplo, con la máscara de Jason, el temible asesino de la saga "Viernes 13".



. Una de las principales ventajas de los , es que pueden tomar como referencia a personajes de las pelícuas de horor más famosas. Por ejemplo, con la máscara de Jason, el temible asesino de la saga "Viernes 13". Uñas con telarañas estilo gótico. Si no quieres que tu manicure parezca un disfraz, pero sí quieres unirte a la tendencia de uñas para la "Spooky Season", están los diseños tipo góticos que tienen telarañas y al color negro como protagonista.



9 diseños de uñas para usar en Halloween 2026|Pinterest

Manicure con efecto ensangrentado . Para que siempre estés lista para irte a una fiesta de disfraces, apuesta por un manicure que simule heridas y rastros de sangre . Este efecto se ve mucho más impresionante con una base clara y manchas irregulares en un rojo intenso.



. Para que siempre estés lista para irte a una fiesta de disfraces, apuesta por un . Este efecto se ve mucho más impresionante con una base clara y manchas irregulares en un rojo intenso. Modelos de "nail art" con personajes espeluznantes . Siguiendo con el concepto de los diseños de uñas que se inspiran en los seres más temidos del cine , prueba con modelos que tengan detalles alusivos a tus películas favoritas. Algo como el rostro del payaso "It" o la temible silueta de "Ghostface".



. Siguiendo con el concepto de , prueba con modelos que tengan detalles alusivos a tus películas favoritas. Algo como el rostro del payaso "It" o la temible silueta de "Ghostface". Diseños de uñas con ojos para Halloween. Si no le temes a experimentar con manicures atrevidos y muy originales, entonces te encantarán los diseños que tienen ojos terroríficos y que podrían incomodar a más de uno. Para que queden todavía más espeluznantes, elige colores intensos y con brillo para que parezca que siempre están al acecho.



9 diseños de uñas para usar en Halloween 2026|Pinterest

Efecto ojo de gato con detalles de caras tenebrosas . Si hay una técnica de "nail art" que es versátil y se puede adaptar a cualquier época del año, es el "cat eye", que se distingue por un brillo muy peculiar en diferentes colores. El truco para transformarlo en el manicure imperdible para Halloween , está en plasmar caras terroríficas que queden al descubierto conforme les da la luz.



. Si hay una técnica de "nail art" que es versátil y se puede adaptar a cualquier época del año, es el "cat eye", que se distingue por un brillo muy peculiar en diferentes colores. El truco para transformarlo en el , está en plasmar caras terroríficas que queden al descubierto conforme les da la luz. Diseños de uñas con momias . Las vendas, los ojos vilgantes y rastros de sangre son la combinación perfecta para los diseños de uñas aterradores con temática de momias . Lo mejor de todo es que puedes elegir cualquier largo porque no son tan complejas y se siguen viendo bien.



. Las vendas, los ojos vilgantes y rastros de sangre son la combinación perfecta para los . Lo mejor de todo es que puedes elegir cualquier largo porque no son tan complejas y se siguen viendo bien. Manicure de calabaza y temática de Halloween. En caso de que prefieras algo clásico y que demuestre qué tanto te gusta esta temporada, puedes llevar un manicure de calabaza con un intenso color naranja, ojos triangulares y sonrisas macabras. Y como no queda exagerado, es una de las ideas escalofriantes para looks de noviembre 2026, ya sea para ir a una fiesta o eventos especiales por el Día de Muertos

