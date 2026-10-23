Flaco Ibáñez es hospitalizado; piden donadores de sangre, este es su estado de salud hoy 23 de octubre

Este viernes 23 de octubre seguidores y fans del actor mexicano Manuel “El Flaco” Ibáñez se mostraron preocupados por la salud del artista luego de que se difundiera información a través de sus familiares que el comediante se encontraba en el hospital y se solicitaba donadores de sangre.

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Ante la inquietud que surgió en redes sociales, su hija, Daniela Ibañez compartió un mensaje para aclarar cómo se encuentra su papá y pedir apoyo a quienes puedan colaborar.

¿Cuál es el estado de salud de Manuel “El Flaco” Ibáñez hoy 23 de octubre 2026?

A través de sus historias de Instagram, Daniela Ibáñez explicó que su padre se encuentra hospitalizado en el Hospital ABC de Santa Fe, en la Ciudad de México, y aseguró que está bien. Sin embargo, señaló que necesitan donadores de sangre tipo O negativo, un grupo sanguíneo específico.

“Mi papá está bien, solo necesitamos donadores O-”, expresó en su mensaje, donde también agradeció a las personas que pudieran acudir al hospital o compartir la petición con alguien que estuviera en condiciones de donar.

La hija del actor también explicó que la solicitud busca reponer la sangre utilizada y pidió a sus seguidores no alarmarse por la información que llegara a circular en distintos medios. Hasta el momento, no se ha dado a conocer públicamente la causa de su hospitalización.

Ante esta emergencia, usuarios recordaron que a mediados de este año el actor fue sometido a una cirugía tras detectar un aneurisma en la aorta. Sin embargo, ni la familia ni allegados de Ibañez han señalado que este nuevo episodio está relacionado con la antigua cirugía.