5 ideas para hacer una lonchera con material reciclado, antes del regreso a clases
Ideas útiles, bonitas y prácticas para crear una lonchera con material reciclado. Te van a encantar y te ayudan a aprovechar lo que ya tienes en casa.
Siempre existe un buen pretexto para aprovechar los materiales y objetos que tienes en casa para encontrarles un nuevo uso. Antes del regreso a clases, te compartiremos algunas ideas para crear una lonchera con material reciclado. Estas opciones pueden adaptarse a distintas necesidades, presupuestos y gustos; lo que necesitas es usar tu creatividad, paciencia y habilidades de costura.
5 ideas para hacer una lonchera con material reciclado
1. De cartón
Todos tenemos o hemos tenido cajas de cartón sin usar en nuestra casa. Esta es una gran idea para aprovecharlas: convertirlas en una lonchera. La propuesta consiste simplemente en forrar una caja del tamaño que prefieras con engrudo y papel para darle más volumen, para después decorar con otro tipo de papel; puedes buscar ilustraciones con los personajes favoritos de tus hijos.
2. Lonchera de material reciclado: jeans viejitos
@dongsung091
DIY "levi" basic lunch bag/SIZE/made of old jeans♬ 오리지널 사운드 - don kim
En redes sociales existen diversos tutoriales y videos de inspiración para hacer loncheras a partir de prendas de ropa que ya no utilizas como tales. Aquí tenemos un paso a paso completamente visual, para aprovechar unos jeans viejitos antes del regreso a clases; incluso los bolsillos se utilizan como elementos decorativos.
3. Con mezclilla y tela extra
@ordinaryarrr made my lunch bag from old thrifted denim pants and extra fabric. 👝💕🫶🏻 i wish i made it more sturdy. (what other project should i make using mya scrap fabrics 🤔 #fyp #foryoupage #sewingtiktok #upcycling #sewing ♬ mosi mosi? - 楽音
Aquí tienes una idea similar a la de reciclar unos pantalones viejitos, pero haciendo uso de otros pedazos de tela para darle un look único o simplemente para complementar el diseño. Cabe mencionar que también puedes forrar una lonchera ya existente con estos materiales, en lugar de crear una desde cero.
4. Con una falda
@jennkim.design Old skirt -> lunch bag 🍱 First time making a bag, there was definitely a learning curve figuring out the base! But it turned out exactly how I imagined it ✨ #upcycledfashion #sewing ♬ original sound - Jenn Kim Design
Esta propuesta se enfoca en otra prenda de ropa, más allá de los jeans; es un tutorial muy breve para hacer una lonchera pequeña a partir de una falda negra. Es una opción con mucho estilo y que ocupa poco espacio.
5. Una bolsa mini
@elliqa
here's a brief tutorial on how i made my mini lunch bag 🥪 it's basically an origami bag, but with pleats. i used 85 x 21 cm and 11 pleats with a distance of about 7.7 cm after every pleat. i don't know much about pattern making yet and just start sewing right away, but this is how i made it! save this as inspo for your next sewing project :) full in depth tutorial on my YT clothesnbits now !! ⭐️♬ フィジーSunburst - Webinar™
Finalizamos este listado con una opción que también es excelente para quienes están en busca de una lonchera mini, fácil de hacer y transportar. Se hizo con tela en dobleces, a manera de entablillado; se puede crear a partir de trozos de material que tengas en casa o una prenda que ya no uses.