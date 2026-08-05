¿Cilantro o perejil?: aprende a distinguirlos con estos sencillos trucos de MasterChef 24/7

En la cocina de MasterChef 24/7, un pequeño error puede marcar la diferencia entre un platillo digno del Pin del Chef o una dura crítica de los Chefs. Uno de los tropiezos más comunes entre cocineros principiantes es confundir el cilantro con el perejil, dos hierbas aromáticas que a simple vista parecen casi idénticas, pero que tienen sabores y aromas diferentes. Por ello, conocer algunos trucos sencillos para distinguirlas puede ayudarte a evitar errores en las preparaciones.

¿Cómo distinguir el cilantro del perejil? Trucos al estilo MasterChef 24/7

Aunque ambas hierbas son indispensables en la gastronomía, sustituir una por otra puede cambiar por completo el resultado de una receta. La forma más sencilla de reconocerlas es observando cuidadosamente sus hojas.



El cilantro tiene hojas más redondeadas el perejil presenta hojas más puntiagudas y dentadas, con una apariencia más firme.

Aunque ambas hierbas pueden parecer casi idénticas a simple vista, la combinación de la forma de las hojas y el olor suele ser suficiente para distinguirlas en cuestión de segundos.|Canva

Otro detalle que nunca falla es el aroma. Basta con frotar ligeramente una hoja entre los dedos para notar la diferencia.



El cilantro desprende un olor intenso, fresco y con notas cítricas muy características, mientras que el perejil tiene un aroma mucho más suave, herbal y ligeramente terroso.

Si aún tienes dudas, observa los tallos.



Los del cilantro suelen ser más delgados y tiernos, además, casi siempre se observan unidos por las raíces; incluso pueden aprovecharse en muchas recetas. En cambio, el perejil desarrolla tallos más gruesos y fibrosos, especialmente cerca de la base del manojo.

El color también puede darte una pista.



Generalmente, el cilantro luce un verde más claro y brillante, mientras que el perejil presenta un tono verde más oscuro e intenso.

Cuando existe la posibilidad de probar una hoja, el sabor despeja cualquier duda.



El cilantro ofrece un gusto fresco, cítrico y muy pronunciado que suele destacar en salsas, tacos, ceviches y caldos. Por su parte, el perejil tiene un sabor más discreto, ligeramente amargo y herbáceo, ideal para pastas, ensaladas y guarniciones.

El cilantro suele tener tallos más delgados y tiernos, que también se utilizan para cocinar.|Canva

El truco de MasterChef 24/7 para no volver a confundirlos

Si quieres recordar fácilmente cuál es cuál, utiliza esta regla:



Cilantro: hojas redondeadas, color verde claro y aroma intenso.

Perejil: hojas puntiagudas, verde más oscuro y olor suave.

Dominar estas diferencias no solo evitará errores en la cocina, sino que también te permitirá aprovechar mejor cada ingrediente y preparar recetas con la precisión que exigen los retos de MasterChef México 2026.

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