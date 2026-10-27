4 Photocards de Saja Boys para personalizar tu mochila y decorar tu colección como una verdadera fan de KPop Demon Hunters

Si eres fan de KPop Demon Hunters , las photocards de los Saja Boys son una forma creativa de llevar a tus personajes favoritos a todas partes y darle un toque único a tus accesorios. Puedes imprimirlas para personalizar tu mochila, decorar tu colección, adornar tus libretas o colocarlas en fundas transparentes como si fueran tarjetas coleccionables de tus idols favoritos.

Lo mejor es que puedes elegir diseños con diferentes estilos, desde ilustraciones tiernas hasta tarjetas inspiradas en la canción “Soda Pop”. Estas cuatro ideas son perfectas para renovar tu colección , darle personalidad a tu mochila o preparar un detalle especial para regalarle a tu mejor amiga si también es fan de KPop Demon Hunters.

4 diseños de photocards de los Saja Boys para decorar tu mochila como una verdadera fan del K-pop

1. Photocard de los Saja Boys estilo anime

Si te gustan las ilustraciones coloridas y con una estética tierna, este diseño es ideal para comenzar tu colección. Puedes elegir una tarjeta con los cinco integrantes de la agrupación en versiones ilustradas, acompañados de corazones, estrellas y pequeños detalles en tonos rosas, morados y aqua. Para personalizar tu mochila, coloca la photocard dentro de una funda transparente y sujétala con un llavero o una cadena decorativa. También puedes imprimir una tarjeta diferente de cada personaje para intercambiarlas según tu estilo o reunirlas en un pequeño álbum.

Photocards de Saja Boys pre sale.|(Especial/Etsy)

2. Photocard de los Saja Boys con corazones

Este diseño es perfecto para quienes quieren expresar su cariño por la agrupación con un accesorio divertido. La idea es reunir a los cinco integrantes haciendo corazones con las manos o acompañados de pequeños símbolos románticos, para crear una tarjeta llena de personalidad. Puedes combinarla con cuentas de colores, dijes y cintas para crear un colgante personalizado para tu mochila. Si quieres preparar un regalo para otra fan, también puedes imprimir varias versiones y colocarlas en una bolsita decorada con motivos de KPop Demon Hunters.

3. Photocard inspirada en “Soda Pop”

Si esta canción es una de tus favoritas, puedes llevar su estética a una tarjeta coleccionable inspirada en los colores vibrantes y el estilo llamativo de los Saja Boys. Una idea es crear un diseño con ilustraciones de los integrantes, burbujas, estrellas y elementos que recuerden a las bebidas de soda. Para que destaque en tu mochila, colócala en una funda rígida transparente y combínala con un llavero en tonos pastel. También puedes hacer tarjetas individuales de cada integrante para intercambiarlas con tus amigas o guardarlas en un álbum temático.

Los Saja Boys ganaron fama tanto como HUNTRIX tras el estreno de KPop Demon Hunters.|(Especial/Etsy)

4. Photocard miniatura de los Saja Boys estilo chibi

Para quienes prefieren los diseños pequeños y adorables, las versiones chibi son una alternativa que combina muy bien con los accesorios de inspiración K-pop. Puedes elegir ilustraciones de los cinco personajes con cabezas grandes, expresiones divertidas y detalles que los hagan reconocibles. Una vez que tengas tus tarjetas, puedes colocarlas en un miniportatarjetas, añadirles una argolla decorativa o utilizarlas para personalizar el cierre de tu mochila. Incluso puedes crear un pequeño set con diferentes expresiones de tus personajes favoritos y combinarlo con stickers para completar tu colección.