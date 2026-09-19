El 21 de septiembre se relaciona con una tendencia que tomó fuerza en redes sociales a partir de la canción “Flores Amarillas” de Floricienta. La costumbre surgió en Argentina por su coincidencia con el inicio de la primavera en el país sudamericano. Por ello, traemos 4 arreglos para regalarle a tu pareja, a quien también puedes darle o hacerle estas 4 ideas para hacer aretes inspirados en los símbolos de KPop Demon Hunters.

La referencia cultural proviene de Floricienta, producción argentina estrenada en 2004. La canción que dio nombre a la tendencia presenta el deseo de la protagonista de recibir un ramo de este color por parte de la persona que ama. Con el paso de los años, usuarios de redes sociales retomaron esa referencia y la transformaron en una fecha para expresar afecto, ilusión y cercanía. Mientras que estas 5 ideas son ideales para transformar una caja de cereal en un buzón de cartas.

4 arreglos de flores amarillas para regalarle a tu pareja este 21 de septiembre|IA

Los arreglos de flores amarillas

1. Girasoles con follaje verde: Una primera alternativa consiste en combinar girasoles con follaje verde, sin añadir demasiadas especies. Los ejemplares destacan por sus grandes pétalos amarillos, por lo que pueden funcionar como elemento principal de una composición sencilla.

2. Rosas amarillas: Una segunda opción puede utilizar rosas amarillas como especie principal y solidago como complemento. En el mercado hay opciones con 18 o 24 rosas de este tono, acompañadas por solidago y follaje verde, dentro de un recipiente de vidrio.

3. Tulipanes amarillos: Los tulipanes amarillos ofrecen una tercera posibilidad para quienes buscan una composición de menor tamaño visual. A esta especie se le asocia con la elegancia y la gracia. Esto permite combinar varios tallos de la misma especie con follaje verde y mantener una composición sencilla.

4. Combinación de especies: Una cuarta propuesta puede reunir varias especies del mismo rango cromático. Las opciones pueden ser integradas por mini girasoles, rosas amarillas, crisantemos botón y follaje verde.