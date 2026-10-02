¿Sí o no? Kevyn Bicolor aclara si tiene una relación con la Bebeshita

Desde hace semanas la Bebeshita ha insistido en iniciar una relación con Kevyn Contreras Bicolor y aunque han tenido algunos acercamientos, no ha quedado claro si el comediante está interesado o no en la influencer. En la gala del jueves de Salvación Adal Ramones preguntó directamente al regiomontano sobre sus sentimientos.

Una vez más el comediante no fue claro, explicó que aún no son novios, pero no habló de si cree que podrían llegar a serlo o no. “Hemos hablado mucho, hemos coincidido demasiado, he conectado muy bien con ella, bromeamos, jugamos”.

Bicolor añadió: “te estoy conociendo y creo que eso es parte de irte tropezando e ir corrigiendo de que sea lo que en La Granja se nos vaya dando”.

Por su parte la Bebeshita le recriminó que el comediante le dice algo y luego no lo cumple, “no importa lo que diga, lo que importa son los hechos, que diga algo y haga otra cosa es lo que importa”.

Así se justificó Kevyn Bicolor por meterse a bañar con Mane y Kunno

Esta tarde Kevyn se metió a bañar con Manelyk y Kunno. Los tres insistieron en que se había tratado de una broma, pero la Bebeshita se sintió traicionada y terminó llorando.

En la gala Bicolor afirmó que Bebeshita sabe de sus bromas y su personaje, “me estaba lavando los dientes y llegan ellos, vamos a bañarnos y yo me empiezo a quitar la ropa y se me hizo fácil, me metí pero no era con intención de lastimar a Bebeshita o de hacer sentir mal a alguien, simplemente era cotorreo”.

Cuando se le cuestionó cómo hubiera reaccionado él si la Bebeshita hubiera hecho lo mismo, aseguró que si hubiera entrado con ropa y como parte de las bromas no hubiera tenido problema.

Finalmente, el comediante afirmó que ya había hablado con la influencer y le dejó en claro que le importan sus sentimientos y que no creía que la situación fuera a molestarla. “Fue una broma que se puede malinterpretar, pero no era mi intención, solamente me deje llevar por la confianza que nos tenemos.”

