Horóscopo de hoy viernes 2 de octubre: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

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Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este viernes 2 de octubre de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 2 de octubre de 2026

Hoy, viernes 2 de octubre de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : el ingreso de Mercurio en tu signo opuesto complementario favorece conversaciones importantes dentro de tus vínculos. Cuida tu energía, escucha antes de reaccionar y revisa cualquier acuerdo que implique recursos compartidos.

: el ingreso de Mercurio en tu signo opuesto complementario favorece conversaciones importantes dentro de tus vínculos. Cuida tu energía, escucha antes de reaccionar y revisa cualquier acuerdo que implique recursos compartidos. Tauro : la jornada invita a ordenar tus prioridades y avanzar sin apresurarte. Una conversación afectiva puede darte tranquilidad y mantener controlados tus gastos favorecerá tus próximos planes.

: la jornada invita a ordenar tus prioridades y avanzar sin apresurarte. Una conversación afectiva puede darte tranquilidad y mantener controlados tus gastos favorecerá tus próximos planes. Géminis : Mercurio en Libra estimula tu comunicación y puede facilitar nuevos contactos. Descansa lo suficiente, disfruta de un encuentro interesante y presta atención a una propuesta que podría beneficiar tus recursos.

: Mercurio en Libra estimula tu comunicación y puede facilitar nuevos contactos. Descansa lo suficiente, disfruta de un encuentro interesante y presta atención a una propuesta que podría beneficiar tus recursos. Cáncer : será importante encontrar equilibrio entre tus obligaciones y el tiempo que necesitas para recuperar fuerzas. Un diálogo sincero puede fortalecer una relación y organizar tus cuentas evitará preocupaciones.

: será importante encontrar equilibrio entre tus obligaciones y el tiempo que necesitas para recuperar fuerzas. Un diálogo sincero puede fortalecer una relación y organizar tus cuentas evitará preocupaciones. Leo : la influencia de Mercurio en Libra favorece expresar tus ideas con mayor claridad y diplomacia. Una conexión puede volverse más cercana y una conversación sobre proyectos podría abrir una oportunidad material.

: la influencia de Mercurio en Libra favorece expresar tus ideas con mayor claridad y diplomacia. Una conexión puede volverse más cercana y una conversación sobre proyectos podría abrir una oportunidad material. Virgo : el día favorece revisar detalles antes de tomar decisiones importantes. Cuida tus rutinas, habla con claridad sobre lo que esperas de un vínculo y evita compras que no sean prioritarias.

: el día favorece revisar detalles antes de tomar decisiones importantes. Cuida tus rutinas, habla con claridad sobre lo que esperas de un vínculo y evita compras que no sean prioritarias. Libra : Mercurio ingresa en tu signo y potencia la comunicación, los acuerdos y las decisiones compartidas. Protege tu energía, expresa tus sentimientos sin rodeos y analiza con atención cualquier propuesta económica.

: Mercurio ingresa en tu signo y potencia la comunicación, los acuerdos y las decisiones compartidas. Protege tu energía, expresa tus sentimientos sin rodeos y analiza con atención cualquier propuesta económica. Escorpio : la jornada invita a mantener cierta reserva y pensar antes de responder. Una conversación profunda puede fortalecer un vínculo y actuar con prudencia frente a gastos importantes protegerá tus recursos.

: la jornada invita a mantener cierta reserva y pensar antes de responder. Una conversación profunda puede fortalecer un vínculo y actuar con prudencia frente a gastos importantes protegerá tus recursos. Sagitario : Mercurio en Libra favorece los contactos sociales y puede acercarte a personas que compartan tus intereses. Una actividad diferente renovará tu ánimo y una conversación podría convertirse en una oportunidad para tus proyectos.

: Mercurio en Libra favorece los contactos sociales y puede acercarte a personas que compartan tus intereses. Una actividad diferente renovará tu ánimo y una conversación podría convertirse en una oportunidad para tus proyectos. Capricornio : será un día apropiado para establecer prioridades y evitar compromisos innecesarios. Un gesto de apoyo fortalecerá una relación y revisar tus cuentas antes de decidir te dará mayor seguridad.

: será un día apropiado para establecer prioridades y evitar compromisos innecesarios. Un gesto de apoyo fortalecerá una relación y revisar tus cuentas antes de decidir te dará mayor seguridad. Acuario : la influencia de Mercurio en Libra estimula nuevas ideas y conversaciones que amplían tu perspectiva. Cuida tus tiempos de descanso, disfruta de una conexión estimulante y evalúa con calma cualquier posibilidad material.

: la influencia de Mercurio en Libra estimula nuevas ideas y conversaciones que amplían tu perspectiva. Cuida tus tiempos de descanso, disfruta de una conexión estimulante y evalúa con calma cualquier posibilidad material. Piscis: procura no absorber las preocupaciones de quienes te rodean y reserva momentos de tranquilidad. Un diálogo afectivo puede aliviar una inquietud y mantener tus gastos bajo control favorecerá tu equilibrio.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: