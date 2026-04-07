7 diseños de uñas para pies en color negro; lleva el pedicure más elegante y discreto en primavera 2026

Para un pedicure elegante, no hay como los colores neutros. No solamente fascinan con discreción y resultan fáciles de combinar, sino también ofrecen un abanico inmenso de posibilidades. Por eso, a continuación te mostramos algunos diseños de uñas para pies en color negro, que te van a encantar.

Estas ideas puedes aplicarlas si tienes unas próximas vacaciones o para salidas de fin de semana llevando tus sandalias favoritas.

7 diseños de uñas para pies en color negro, para un pedicure 'dark'

1. Con 'polka dots'

Este año se encuentran de moda los patrones de puntitos, tanto en manicure como pedicure. Puedes combinar una base en color negro con 'polka dots' blancos, para un diseño fuera de lo común pero a la vez discreto.

2. Con corazones

|Crédito: Instagram. @zarema_nails_05

Nos encantó esta idea porque en casi todas las uñas mantiene un color negro uniforme, pero en algunas dejó un espacio en negativo con el dibujo de un corazón. Es sofisticado, original y sencillo.

3. Con brillo

|Crédito: Instagram. @nailspink.studio

Es posible agregar brillo en tu pedicure sin que el resultado sea sobrecargado o llame demasiado la atención. Por ejemplo, aquí el glitter se mantiene únicamente en la base de la uña del dedo gordo, y de manera muy esparcida en el resto.

4. Uñas para pies en color negro y con aplicaciones 3D

|Crédito: Instagram. @serendynail_

La clave para que las aplicaciones 3D le den un toque sofisticado y lujoso a tu look, puede ser elegir un número limitado de piezas y colocarlas de forma simétrica. Por ejemplo, aquí hay un par de aplicaciones tipo cristal, solo en el primer dedo de cada pie; en el centro tienen una perla miniatura.

5. Con foil dorado

|Crédito: Instagram. @happinessmanucure

Esta es otra manera muy efectiva de traer un toque lujoso a tu pedicure. El foil dorado combina perfecto con el color negro y se puede aplicar de forma tan abundante como desees.

6. Con efecto encaje

En el manicure, desde hace varios meses está de moda añadir efectos que simulan la textura y color de la lencería. Esto también puedes comenzar a aplicarlo en tu pedicure, como en este ejemplo, que se añadió un efecto encaje sobre uñas para pies en color negro.

7. Solo las puntas

|Crédito: Instagram. @b0mbnailz

Terminamos esta lista con la posibilidad de añadir el color negro únicamente en las uñas de los pies, para emular la elegancia de la manicura francesa. También puedes aplicar la idea solo en el primer dedo.