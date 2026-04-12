7 diseños de uñas brillosas que no se ven demasiado cargados
Si quieres lucir unas uñas brillosas que no se vean demasiado exageradas, intenta algunos de estos diseños que lucen bien en diferentes estilos y son tendencia
Si tu deseo es brillas con elegancia, pero sin exagerar, entonces debes conocer estos diseños que prometen uñas brillosas que no son demasiado, y siguen siendo sofisticadas, ya sea que sueas glitter o gemas.
Las uñas brillantes vuelven a estar de moda y algunas se consiguen combinando diferentes técnicas, aunque todas tienen en común que brindan un aspecto juvenil y atrevido a tus manos.
Noticias Morelos del 20 de marzo 2026
7 diseños de uñas brillosas y elegantes
- Toque de polvo de estrellas
Esta es una de las técnicas más sencillas, ya que no cubre toda la ua por completo, sino que aplica una capa muy fina de micro glitter solo en la base, muy cerca de la cutícula.
Después, deberás difuminar todo hacia el centro para obtener un efecto degradado invertido que se ve sofisticado y elegante sobre tonos nude.
- Francesas con "Twist" metalizado
Debes cambiar la clásica línea blanca por una línea más delgada de glitter plateado o dorado. Este es el diseño perfecto para quienes aman lo clásico y desean un detalle especial que brille solo cuando sus manos se mueven.
- Aura con brillo al centro
Es una tendencia coreana que utiliza un poco de color o de brillo justo al centro de la uña y deja los bordes limpios. Tus uñas parecerán gemas sin verse saturadas.
- Uña joya
Mantén cuatro uñas en color sólido y solo una uña para glitter total, es un balance perfecto y minimalista.
- Puntas de vidrio roto
Este efecto se logra con trozos pequeños de papel celofán u hojuelas de brillo que solo se ponen en las puntas. Reflejarán la luz de forma distinta y darán un aire moderno y sofisticado.
- Minimalismo de puntos
Se necesita una base natural o transparente y colocar solo un punto de glitter de alta densidad en el centro de la base de cada uña.
- Swirls brillantes
Son líneas curvas u ondas que se pintan con un pincel fino y cargado de gliter sobre una uña natural, para que así se vea más pulcro y elegante.