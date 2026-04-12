7 diseños de uñas brillosas que no se ven demasiado cargados

Si tu deseo es brillas con elegancia, pero sin exagerar, entonces debes conocer estos diseños que prometen uñas brillosas que no son demasiado, y siguen siendo sofisticadas, ya sea que sueas glitter o gemas.

Las uñas brillantes vuelven a estar de moda y algunas se consiguen combinando diferentes técnicas, aunque todas tienen en común que brindan un aspecto juvenil y atrevido a tus manos.

Noticias Morelos del 20 de marzo 2026

7 diseños de uñas brillosas y elegantes

Toque de polvo de estrellas

Esta es una de las técnicas más sencillas, ya que no cubre toda la ua por completo, sino que aplica una capa muy fina de micro glitter solo en la base, muy cerca de la cutícula.

Las uñas de polvo de estrellas son brillantes y elegantes|Pinterest

Después, deberás difuminar todo hacia el centro para obtener un efecto degradado invertido que se ve sofisticado y elegante sobre tonos nude.

Francesas con "Twist" metalizado

Debes cambiar la clásica línea blanca por una línea más delgada de glitter plateado o dorado. Este es el diseño perfecto para quienes aman lo clásico y desean un detalle especial que brille solo cuando sus manos se mueven.

Las uñas francesas con toque metalizado son modernas y elegantes|Pinterest

Aura con brillo al centro

Es una tendencia coreana que utiliza un poco de color o de brillo justo al centro de la uña y deja los bordes limpios. Tus uñas parecerán gemas sin verse saturadas.

Las uñas brillantes se ven más luminosas cuando se ponen al sol|Pinterest

Uña joya

Mantén cuatro uñas en color sólido y solo una uña para glitter total, es un balance perfecto y minimalista.

Colocar glitter o gemas en solo una uña aporta modernidad y sofisticación|Pinterest

Puntas de vidrio roto

Las puntas con vidrio roto dan un aspecto artístico a las uñas|Pinterest

Este efecto se logra con trozos pequeños de papel celofán u hojuelas de brillo que solo se ponen en las puntas. Reflejarán la luz de forma distinta y darán un aire moderno y sofisticado.

Minimalismo de puntos

Uñas minimalistas con un punto de glitter|Pinterest

Se necesita una base natural o transparente y colocar solo un punto de glitter de alta densidad en el centro de la base de cada uña.

Swirls brillantes

Las líneas brillantes son la nueva tendencia de 2026|Pinterest

Son líneas curvas u ondas que se pintan con un pincel fino y cargado de gliter sobre una uña natural, para que así se vea más pulcro y elegante.

