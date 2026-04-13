7 diseños de uñas color pastel estilo k-drama; son discretas y aesthetic

Si quieres lucir una manicura aesthetic y sobre todo que parezca salida de un k-drama, debes considerar algunos puntos importantes, pueden deben ser cortas, con colores suaves y sobre todo, no deben de ser sobrecargadas para que tus manos luzcan de princesa o de protagonista de una serie coreana.

Te recomendamos los siguientes diseños de uñas en colores pastel que seguramente harán que robes miradas en cualquier lugar.

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Uñas hermosas de k-drama en tonos pastel

Lila pastel: Este diseño de uñas luce perfecto en gelish o ruber, lleva 2 tonos base, el primero en lila o morado pastel y el segundo en brillos tornasol, son perfectos para que tus manos se vean limpias y con una manicura sutil.

Manicura francesa: Elige una base nude lo más parecido a tu uña natural y para la punta francesa opta por varios tonos pastel que combinen entre sí. Te sugerimos llevar este diseño en corte cuadrado o redondo.

Princesa de k-drama: Para este tipo de manicura elige tus colores pastel favoritos, uno para cada uña. Si quieres realzar tu diseño y que se vea más elegante, lleva las uñas cortas y redondas.

Flores aesthetic: Si buscas lucir como una protagonista de k-drama este tipo de manicura es perfecta, ya que consta de llevar un par de uñas en tono azul pastel y dos con el diseño de pequeñas flores blancas con el mismo tono azul de las otras. Agrega unas pequeñas perlas para que luzcan elegantes.

Primavera: Este diseño de uñas es perfecto si amas los k-dramas y además te encanta estar a la moda, ya que son ideales para esta primavera 2026. Lleva esta manicura en punta de almendra y echa a volar tu imaginación con flores.

Difuminado: Para la creación de este efecto, elige una base nude y varios colores pastel que irán desde la punta con un difuminado que llegue a la mitad de la uña. Si quieres darle un plus, puedes optar por algunos brillantes diminutos.

Amarillo mantequilla: Este tono es hermoso, ya que va bien a todo tipo de manos. Te recomendamos llevar dos uñas con la técnica francesa, donde el amarillo es el protagonista y el resto con efectos como relieve y flores en 3D.