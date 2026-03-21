7 diseños de uñas minimalistas para vacaciones de Semana Santa 2026; son elegantes y combinan con todo

El mood playero no solo se logra con colores vivos, efectos estridentes y diseños complicados; también están de moda los tonos neutros, los efectos suaves y las uñas minimalistas para vacaciones de Semana Santa 2026. Si en las próximas semanas tienes una escapada planeada, checa las siguientes ideas para tu manicure.

Una de las grandes ventajas de elegir un diseño minimalista es que resulta mucho más fácil de combinar con tus outfits y trajes de baño.

7 ideas de uñas minimalistas para vacaciones de Semana Santa 2026

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1. Con olas miniatura

Comenzamos nuestra lista con un diseño que tiene toda la vibra marítima pero de una manera súper discreta. Son olas de mar logradas con diferentes tonos de azul, pero abarcando únicamente las puntas de las uñas como si fuera una manicura francesa. Es elegante y muy cool.

2. Delfines y sirenas

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Esta idea nos gustó porque tiene varios elementos decorativos pero todos se hicieron en tonos suaves, de manera que ninguno resalta demasiado y sigue siendo fácil de combinar. Hay olas de mar, un poquito de brillo y las figuras tanto de un delfín como una sirena.

3. Con estrellas de mar

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Aquí tenemos una opción mucho más sencilla pero efectiva, una muestra clara de lo que son las uñas minimalistas para vacaciones de Semana Santa 2026. Hay estrellas marinas muy bonitas, pero únicamente están presentes en un par de uñas, se hicieron con tonos relativamente suaves y la base es rosa muy clarito.

4. Uñas con palmeras

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Las palmeras son un gran elemento para incluir en tu manicure minimalista porque no necesitan demasiado detalle ni color para ser fácilmente reconocibles y remitirte a un día de vacaciones en la playa. Aquí se trazaron en negro sobre un fondo rosa claro, como si fuera un atardecer.

5. Base nude, una clave para las uñas minimalistas para vacaciones de Semana Santa 2026

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Este es otro de los diseños más sencillos pero hermosos que podrías elegir, el cual se distingue por su pulcritud. Todas las uñas son nude y el único detalle es una estrellita de mar solitaria.

6. Con dibujos en blanco

Aquí tenemos otro ejemplo de manicure en el que existen varios elementos decorativos pero todo es discreto porque el blanco es el único color presente. Entre los dibujos hay una hermosa orquídea y una conchita marina.

7. En verde

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No siempre los diseños minimalistas son de color nude o blanco. En este caso, casi todas las uñas lucen un hermoso tono verde muy discreto, y en otra de ellas hay un diseño de conchita con un efecto óptico de textura.