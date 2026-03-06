7 diseños de uñas negras con dorado para marzo 2026: se pueden usar en cortas o largas

La mayoría de diseños de uñas que están en tendencia para marzo 2026, apuestan por colores claros y llamativos. Sin embargo, hay quienes prefieren los estilos elegantes, como el manicure negro con toques dorados, que es ideal para lucir manos sofisticadas y que pueden usarse tanto para ir al trabajo como para salidas casuales.

Lo mejor de todo es que también es posible hacer combinaciones discretas o un tanto más atrevidas. Ya sea que se prefieran en estructuras cortas o largas; cuadradas o con la punta almendrada que alarga los dedos sutilmente.

Uñas que sí se ven elegantes: diseños combinados en negro y dorado para marzo 2026

Base brillosa con relieves de gel. Una base negra brillante puede pasar de "simple" a "espectacular" apostando por relieves de gel en dorado, detalles que crean textura y un efecto tridimensional muy original.

7 diseños de uñas negro con dorado que serán tendencia en marzo 2026|Pinterest

Largas naturales con estrellas doradas . Si prefieres llevar las uñas naturales y largas, prueba con versiones de manicura clásicas como un esmalte negro de acabado mate y estrellas en color dorado .



. Si prefieres llevar las uñas naturales y largas, prueba con . Diseños de uñas tipo stiletto con hojuelas encapsuladas. En caso de que quieras experimentar con una estructura distinta a la clásica punta almendrada que todas aman

Cuadradas con efecto mármol . El manicure "marmoleado" es uno de los diseños de uñas más elegantes para 2026 y queda perfecto cuando se fusionan tonos fuertes como el negro, con colores radiantes como lo es el dorado.



. El manicure "marmoleado" es uno de y queda perfecto cuando se fusionan tonos fuertes como el negro, con colores radiantes como lo es el dorado. Diseños de uñas cortas tipo "galaxia". Si quieres algo mucho más original, entonces los modelos inspirados en el espacio se convertirán en tus preferidas y el glitter dorado es ideal para crear una apariencia de galaxia deslumbrante.

Manicure color negro con delineados dorados . Para un estilo minimalista que no es en lo absoluto aburrido, el "nail art" con finos delineados dorados alrededor de una base negra son una excelente opción para lucir manos impecables .



. Para un estilo minimalista que no es en lo absoluto aburrido, . Diseños de uñas aterciopeladas con flamas. En caso de que el brillo intenso no sea lo tuyo y quieras usarlo con precaución, elige un manicure de acabado aterciopelado que aporte profundidad y delicadeza. Para elevarlo, pide que dibujen pequeñas siluetas de fuego con esmalte que ya traiga escarcha dorada.