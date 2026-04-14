7 diseños de uñas ojo de gato minimalistas, que combinan con todo y puedes llevar a la oficina

Rápidamente, el efecto 'cat eye' se ha convertido en el favorito de muchas por su versatilidad, look elegante y acabado que prácticamente no podemos dejar de ver. Si tú también estás entre sus fans de este tipo de manicure, te van a encantar los diseños de uñas ojo de gato minimalistas que aquí te mostraremos.

Por sus tonalidades, elegancia clásica o aires de lujo silencioso, las siguientes ideas están perfectas para presumir en la oficina.

7 ideas de uñas ojo de gato minimalistas

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1. Con ondas de color rosa

El efecto 'cat eye' se logra con ayuda de un tipo de esmaltes que reaccionan ante imanes, creando un reflejo único en la superficie de la uña. En este diseño, con los imanes se creó un patrón de ondas bastante original; sin embargo, resulta minimalista y fácil de combinar por su tono rosa pastel.

2. Entre lilac y gris

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Básicamente, las uñas ojo de gato te permiten recurrir a un manicure en tonos neutros pero a la vez elegante y divertido; en este caso, se empleó un esmalte en tono lilac pero con subtonos grisáceos.

3. Efecto reflejante

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El tono verdoso de este diseño es muy bello por sí mismo, pero se vuelve completamente irresistible con su efecto reflejante que simula la apariencia de las canicas. Al ser un color muy tenue, se puede combinar sin problemas con tu ropa de oficina.

4. Uñas ojo de gato en color blanco

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Para un efecto ojo de gato minimalista, no hay como elegir el color blanco. Si quieres añadirle un toque personal, considera dibujos sencillos como estas estrellas doradas.

5. En color negro

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Este efecto tan de moda puede aplicarse también con tonos oscuros, y darte como resultado un manicure sofisticado. Por ejemplo, aquí se aplicó en color negro.

6. En uñas francesas

Básicamente, cualquier estilo de uñas que te guste puede adaptarse al efecto 'cat eye', y aquí lo demostramos con una manicura francesa clásica; el destello es muy suave, pero atractivo y elegante.

7. Con puntas de colores

Finalizamos la lista con otro diseño de uñas francesas, pero en este caso cortas y donde el efecto ojo de gato se aplicó únicamente en puntas.