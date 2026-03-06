7 diseños de uñas de orquídeas para primavera 2026; son aesthetic, sencillas y modernas

La naturaleza de verdad se excedió con el colorido, belleza y unicidad de las plantas orquidáceas. Si quieres darle un look tropical y alegre a tu manicure en esta primavera 2026, tenemos una propuesta que te va a encantar: uñas de orquídeas con colores vivos y hermosos.

Pero, aunque estas flores se caracterizan por su exuberancia, es posible lograr que tu manicure sea lo suficientemente discreto como para que no te cueste trabajo combinarlo ni lo sientas demasiado llamativo. Sigue leyendo y enamórate de estos diseños.

7 ideas de uñas de orquídeas para primavera 2026

|Crédito: Instagram. @selfmademars_

1. Flores por dentro

Arrancamos con un diseño bellísimo que se siente como si estuviéramos apreciando una orquídea desde su interior. Los colores elegidos, al mismo tiempo, parecen un atardecer.

2. Manicure abstracto

|Crédito: Instagram. @mar.nailsbar

En esta idea no hay alusiones directas ni flores dibujadas explícitamente, sino elementos aparentemente abstractos pero que remiten a la belleza de una orquídea. Para las puntas se usó un amarillo clarito y hay pequeños acentos de color intenso.

3. Con puntitos

|Crédito: Instagram. @mariposanails.cl

Si te gustan los diseños con puntitos y las flores, esta opción aesthetic es para ti. Las puntas tienen 'polka dots' del mismo color que la orquídea con textura, pero en un tono más oscuro.

4. Uñas de orquídeas con degradado

|Crédito: Instagram. @jenifernails._

Así es como puedes mostrar la belleza de una flor muy exuberante en tu manicure, pero sin que el resultado se sienta sobrecargado. Se eligió un solo tono, la flor se dibujó con un degradado y en algunas uñas solo hay color en las puntas. Además, es una forma almendrada pequeñita.

5. Uñas francesas originales

Aprovecha la sofisticación de la manicura francesa, añadiéndole una flor en 3D donde el efecto 3D se mantiene en 'nude'. En otra de las uñas hay un poquito de color, pero de manera muy equilibrada.

6. Con puntas dark

|Crédito: Instagram. @gelsbyari

Nos encantó el contraste entre las puntas en negro y el colorido de las flores. Aunque en esta idea hay mucha diversidad, el diseño tiene armonía por el tamaño de las orquídeas en las uñas.

7. Uñas de orquídeas rosas

Finalizamos con otra opción que no opta por las figuras en 3D, sino es de uñas de orquídeas dibujadas. Hay diferentes patrones y dibujos, pero todos son tenues, combinables y en una misma gama de tonalidades.

