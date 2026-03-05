7 diseños de uñas de rosas para primavera 2026; son discretas, elegantes y hermosas

Para elegir el diseño perfecto para tu manicure de primavera 2026, no tienes que ponerte a imaginar demasiado. A continuación te compartimos algunas ideas de uñas de rosas, una de las flores más clásicas y gustadas, que puede ser un sinónimo de elegancia pura.

Los diseños que aquí te mostraremos son románticos y bonitos, pero también discretos, por si no quieres algo demasiado llamativo.

7 ideas de uñas de rosas para primavera 2026

1. Sin colorear

Comenzamos nuestra lista con un diseño de trazos simples, pero muy estilizados, de rosas. El resultado final tiene líneas doradas pero muy discretas, sin colorear y con un fondo rosa clarito. La idea es minimalismo puro.

2. Uñas de rosas miniatura

|Crédito: Instagram. @basecoatstories

Esta idea presenta flores de color rosa y en un tamaño muy pequeño, de manera que no llaman demasiado la atención y dejan bastante espacio libre en la uña. La combinación se ve muy elegante con el fondo nude y se hizo en uñas cortas, de manera que es un concepto práctico y fácil de llevar.

3. En modo dark

|Crédito: Instagram. @teanailsbar

Las uñas de rosas son versátiles porque puedes llevarlas en modo romántico o también en modo dark, como en este ejemplo. Aquí, las flores están dibujadas en un tono rojo sangre en algunas uñas, y otras están cubiertas por un tono sobrio.

4. Con manicura francesa

Una manicura francesa siempre va a estar entre las opciones más elegantes posibles. Puedes agregarle un bello patrón de flores sin que termine siendo sobrecargado.

5. Con fondo rosa pastel

|Crédito: Instagram. @honeyhausinc

Esta es una opción fresca, divertida y perfecta para quienes prefieren las uñas cortas. El fondo es rosa pastel y las flores son chiquititas.

6. Al estilo "Bridgerton"

Crédito: Instagram. @karolina.walusch

Aquí tenemos una idea que parece remitirnos a los hermosos vestidos y decoraciones que vemos en la serie "Bridgerton". El fondo es de un rosa muy clarito y las flores son detalladas, pero con un estilo muy delicado.

7. Uñas de rosas estilo acuarela

|Crédito: Instagram. @jark.nails

Finalizamos con unas rosas plasmadas en un estilo acuarela, sobre un fondo blanco que tiene acabado 'milky'. Es sencillo, romántico y bonito.