El Día de Muertos se acerca y las figuras de catrinas pueden convertirse en un recurso para decorar salones, elaborar máscaras o realizar manualidades con niñas y niños. Es por ello que traemos para ti estas 9 plantillas de catrinas para imprimir en blanco y negro y a color. Estos diseños los puedes poner en las 5 ideas de altares sencillos para poner en casa sin gastar mucho.

Entre las opciones hay con contornos en blanco y negro para pintar a mano, ilustraciones con colores y archivos PDF que puedes imprimir desde casa. Antes de elegir, revisa el formato y el tamaño de cada hoja para aprovechar mejor el papel, para que se vean buenas en estas 5 cosas que no pueden faltar en su altar el Día de las Mascotas Fallecidas.

9 plantillas de catrinas para imprimir y celebrar el Día de Muertos: en blanco y negro y a color|IA

Las 9 plantillas de catrina para imprimir

1. Catrina con sombrero y flores: Esta ilustración presenta una figura femenina con sombrero de ala ancha, cabello largo y adornos florales en el rostro y el vestido. Es una opción para quienes buscan una hoja con detalles suficientes para combinar varios colores.

2. Catrina con flores en el cabello: Hay dibujos de catrinas con coronas florales y diferentes estilos de ilustración, incluidos diseños de apariencia caricaturesca.

3. Catrina con trenzas: Si buscas una figura con más detalles, la colección de máscaras de catrinas de Canva incluye modelos en blanco y negro con flores, trenzas y adornos alrededor del rostro.

4. Catrina de estilo tradicional: Hay varias figuras identificadas como catrinas, por lo que puedes comparar los modelos y elegir el que mejor se adapte a una actividad familiar o escolar.

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5. Catrina con detalles ornamentales: Para una ilustración con patrones más elaborados, hay opciones de calavera decorada con flores, corazones, líneas curvas y figuras geométricas.

6. Catrina a color para imprimir: Hay opciones a color y las versiones en blanco y negro, de modo que puedes elegir según quieras una imagen terminada o una actividad para pintar.

7. Calavera floral con colores personalizados: Si necesitas una versión a color, puedes usar la imagen como referencia para elegir una combinación de tonos y después reproducirla en papel.

8. Catrina editable para carteles y adornos: Puedes adaptar el diseño, cambiar colores y añadir información para una celebración escolar o comunitaria. Esta alternativa funciona mejor para crear un material personalizado que para descargar una hoja tradicional de colorear.

9. Catrina y catrín: Ambos diseños muestran personajes con vestimenta característica y detalles decorativos. Puedes imprimirlos juntos, colorearlos con una misma paleta y colocarlos en una cartulina como parte de un mural para la temporada.