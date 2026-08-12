8 cosas que nadie te dice sobre reutilizar frascos de vidrio en casa

Reutilizar frascos de vidrio puede ser una forma práctica de reducir residuos, ahorrar dinero y aprovechar recipientes que todavía están en buenas condiciones. Sin embargo, darles una segunda vida no significa que puedan utilizarse para cualquier propósito. El tipo de tapa, el estado del vidrio, los cambios bruscos de temperatura, los restos de adhesivo y hasta el uso anterior del recipiente pueden determinar si es conveniente conservarlo. Además, guardar todos los frascos que llegan a casa puede terminar ocupando más espacio del necesario. Por eso, antes de convertir cada envase de mermelada, café o salsa en un nuevo recipiente, hay algunos detalles que vale la pena conocer.

Los problemas ocultos de reutilizar frascos de vidrio en casa

Reutilizar no consiste únicamente en lavar el recipiente y volverlo a llenar. Estas son ocho situaciones que pueden pasar desapercibidas.

