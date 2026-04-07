8 diseños de uñas acrílicas coloridas para usar en abril de 2026: se ven hermosas

Como ocurre cada mes, las tendencias de belleza van renovándose, especialmente las que están dedicadas a los diseños de uñas. Y abril no es la excepción, por lo que ya hay varios modelos acrílicos que están posicionándose entre los preferidos de quienes disfrutan lucir manos brillantes y complementar sus atuendos con inspiraciones coloridas que sirven muy bien para cualquier ocasión.

Uñas en tendencia abril 2026: los diseños más bonitos que le quedan a todas

Manicure verde metalizado con punta francesa . Si hay un color que es conocido por su versatilidad y siempre se puede transformar, es el verde. Durante abril 2026, este tono no solo se llevará en ojo de gato para fiestas elegantes



. Si hay un color que es conocido por su versatilidad y siempre se puede transformar, es el verde. Durante abril 2026, este tono no solo se llevará en Blanco lechoso con relieves de gel. Los diseños de uñas blancas con efecto lechoso seguirán dominando los trends de "nail art" gracias a lo mucho que favorecen a todos los tonos de piel. Y para darle un toque más atrevido, está la técnica de gel moldeable para hacer figuras con relieves.

8 diseños de uñas que son perfectos para abril 2026 y le quedan bien a todas|Pinterest

Diseños de uñas divertidos . La época de primavera / verano es el pretexto perfecto para jugar con la creatividad en los looks, por lo que un tipo de manicure que todas querrán usar en 2026 son los "mix and match" . Como su nombre lo dice, simplemente consisten en combinar colores, siluetas y texturas.



. La época de primavera / verano es el pretexto perfecto para jugar con la creatividad en los looks, por lo que . Como su nombre lo dice, simplemente consisten en combinar colores, siluetas y texturas. Color pastel con líneas finas. Contrario a lo que muchas personas creen, los esmaltes en tonalidades pastel son ideales para cualquier piel gracias a su efecto suave

8 diseños de uñas que son perfectos para abril 2026 y le quedan bien a todas|Pinterest

"Cat eye nails" con burgundy . Otro de los estilos de manicure que estarán vigentes toda la temporada de calor, son las "cat eye nails" , que se distinguen por su brillo magnético y deslumbrante. Ahora también están en modelos sofisticados, como los que mezclan una base vino con azul.



. Otro , que se distinguen por su brillo magnético y deslumbrante. Ahora también están en modelos sofisticados, como los que mezclan una base vino con azul. Diseños de uñas nude con delineado. Los colores claros son de esas inspiraciones ideales para hacer que las manos se vean delicadas, pero eso no significa que siempre deban verse aburridos. Una idea para transformar estos modelos, es agregando color en los bordes con delineados.

8 diseños de uñas que son perfectos para abril 2026 y le quedan bien a todas|Pinterest

Manicure de animal print con punta de colores . Para las que no le temen a llamar la atención con sus manos, entonces el animal print sigue siendo un gran acierto. Y aunque por sí mismo ya es bastante vistoso, siempre se puede elevar con uno de los diseños de uñas de french colorido para crear contraste



. Para las que no le temen a llamar la atención con sus manos, entonces el animal print sigue siendo un gran acierto. Y aunque por sí mismo ya es bastante vistoso, siempre se puede elevar con uno de Diseños de uñas con efecto "gingham". Los paisajes de un picnic están repletos de vida y ya es posible plasmar esta misma sensación con el efecto "gingham" para el manicure hecho en acrílico. Se trata de modelos con pequeños cuadritos que parecen manteles y se ven femeninos.