8 diseños de uñas con efecto nude glass que te harán ver super elegante esta primavera

Los diseños de uñas minimalistas no pierden vigencia y siempre son una excelente alternativa para quienes prefieren los estilos discretos pero igual de lindos, justo como el manicure nude glass. Se trata de una técnica que, como su nombre lo dice, apuesta por las tonalidades que se asemejan a los tonos de piel y los eleva con baños de esmaltado brillante que lo hace ver irresistible.

Uñas elegantes para primavera: diseños efecto nude glass que sí le quedan a todas

Nude tipo marrón brillante . Este modelo fusiona la profundidad de los marrones suaves y el brillo de la estética glass que está tan fuerte entre las tendencias de belleza para 2026



. Este modelo fusiona la profundidad de los marrones suaves y el brillo de la estética glass que está tan fuerte entre Diseños de uñas cortas "champagne" con brillo. Si lo que buscas es un diseño de uñas que puedas usar en cualquier ocasión, los esmaltes champagne tipo nude glass serán tus mejores aliados. El toque final está en los baños de glitter que simulan el glaseado.

8 diseños de uñas con efecto nude glass que son perfectos para la primavera 2026|Pinterest

Combinado con la técnica aura . Otra de las técnicas de nail art que arrasarán en la temporada de primavera son las de efecto aura, que consiste en un degradado suave circular. Pon una base intensa y mezcla con algo suave para ese toque nude glass que le favorece a cualquier estilo de manicure.



. Otra de las técnicas de nail art que arrasarán en la temporada de primavera son las de efecto aura, que consiste en un degradado suave circular. Pon una base intensa y mezcla con algo suave para ese toque Manicure de stiletto con nude glass. Para que tus manos se vean alargadas, están las estructuras stiletto que además facilitan plasmar modelos hermosos. Incluso se puede combinar con el "ojo de gato" que lo hará ver reluciente.

8 diseños de uñas con efecto nude glass que son perfectos para la primavera 2026|Pinterest

Con mini french en color dorado . Una inspiración de diseños de uñas cortas que se pueden llevar a la oficina



. Una inspiración de Nude glass tipo degradado. Los manicures glaseados lucen preciosos en todas sus versiones y los degradados no son la excepción. Esta es una de las versiones del nude glass que tienen base clara con toques de esmaltes intensos y mucho brillo.

8 diseños de uñas con efecto nude glass que son perfectos para la primavera 2026|Pinterest

Fusionando técnicas como "cat eye" y cromados . En caso de que prefieras algo arriesgado y no te importa que se robe el protagonismo de tus looks, entonces los "mix de nail art" se volverán tus preferidos esta primavera 2026. Toma como base la estética del nude glass y agrega tantas técnicas como consideres necesarias.



. En caso de que prefieras algo arriesgado y no te importa que se robe el protagonismo de tus looks, entonces los "mix de nail art" se volverán tus preferidos esta primavera 2026. Toma como base la estética del nude glass y agrega tantas técnicas como consideres necesarias. Diseños de uñas nude glass con punta almendrada. Es más que sabido que los diseños de uñas almendradas estilizan las manos y las hacen ver delicadas