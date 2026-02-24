5 diseños de uñas de jacarandas, para llevar en tu manicure el paisaje más emblemático de primavera en CDMX; son bonitas, originales y elegantes

Ya llegó la temporada en que las calles y avenidas de CDMX se tiñen de violeta. Si te fascina ese emblemático paisaje y cada año esperas poder disfrutarlo, te proponemos llevarlo también en tu manicure. Los diseños florales son muy comunes en primavera, pero te aseguramos que vas a acaparar miradas con tus uñas de jacarandas.

Se dice que los árboles de jacarandas llegaron a nuestro país hace poco más de 100 años y es el jardinero japonés Tatsugoro Matsumoto a quien le debemos esas bellas postales que disfrutamos cada año. También se cree que estas flores comenzaron a usarse para decorar espacios urbanos en la Ciudad de México como alternativa a los cerezos, que no crecen en estas condiciones climatológicas.

5 ideas de uñas con jacarandas, para recibir la primavera en CDMX

|Crédito: Instagram. @madam_mani

1. Flores realistas

Comenzamos la lista con un manicure donde algunas flores de jacaranda "invaden" un diseño tradicional de uñas francesas. Estas flores quedaron bastante detalladas y con su característica forma de campana.

2. Con flores pequeñitas

|Crédito: Instagram. @kklux_nails

Aquí tenemos un diseño de uñas con jacarandas pequeñitas y vistas desde arriba. En algunas uñas solo se aplicó un fondo lila, mientras en otras el fondo es transparente para que resalten los dibujos. Se trata de una idea muy combinable y sumamente discreta, como para llevar a la oficina.

3. Uñas francesas con jacarandas

|Crédito: Instagram. @thenailphileuk

Esta es otra manera en que puedes combinar un sofisticado diseño de uñas francesas clásicas pero "salpicadas" de jacarandas. Es una opción más discreta, pero igualmente original y bonita.

4. Abstractas

|Crédito: Instagram. @luna.beauty_

Si quieres algo más minimalista, probablemente esta opción sea tu favorita. La mayoría de las uñas son de un tono lila sólido, con excepción de una, que tiene fondo transparente y un par de florecitas de apariencia "encapsulada".

5. Uñas largas con jacarandas

Finalizamos la lista con un diseño de manicure más atrevido. Para empezar, la forma de estas uñas es más prominente, además de que combina lila con diversas intensidades e integra un poquito de brillo.