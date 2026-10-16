8 plantillas de imágenes para hacer curis de personajes variados | En PDF para imprimir gratis

Las actividades artísticas son ideales para que los niños practiquen la imaginación y mejoren ciertas habilidades. Y una gran idea para pasar el rato y que estén entretenidos sin pantallas, son los curis de personajes animados, que básicamente son los dibujos para calcar y que representan todo un reto para hacer trazos precisos y que cada una de las imágenes queden personalizadas, ya sea para decorar la habitación o personalizar las libretas.

Dibujos para colorear listos para imprimir: 8 curis en PDF con caricaturas

Imágenes de Stitch y Pikachu para colorear . Este lindo personaje se caracteriza por su pelaje color azul y orejas grandes. Se puede hacer con colores de madera, crayolas o hasta pintura.



. Este lindo personaje se caracteriza por su pelaje color azul y orejas grandes. Se puede hacer con colores de madera, crayolas o hasta pintura. Imágenes de Pikachu para colorear. Para los fans de Pokémon que también quieren explorar su lado artístico, los curis de Pikachu son excelentes. Estas imágenes que ya vienen listas para imprimirse y en PDF pueden realizarse sobre la misma hoja o calcando el modelo.







Imágenes de las HUNTRIX y Hello Kitty para colorear . Si tus hijas en casa son fanáticas de las KPop Demon Hunters y les fascina todo lo relacionado con la película



. Si tus hijas en casa son Imágenes de Hello Kitty para colorear. Otro de los curis más tiernos para niñas que disfrutan dibujar y colorear, son los de Hello Kitty usando un lindo vestido y su emblemático peinado con moño. Estas imágenes de caricaturas para colorear en PDF para que imprimas en tus medidas favoritas.







Imágenes de Bob Esponja y Bluey para colorear . Si quieres que tus hijos decoren sus habitaciones con "obras de arte" hechas con sus propias manos, están los curis de Bob Esponja que muestran a este personaje sonriente. Para estos diseños el color amarillo es indispensable.



. Si quieres que tus hijos decoren sus habitaciones con "obras de arte" hechas con sus propias manos, están los que muestran a este personaje sonriente. Para estos diseños el color amarillo es indispensable. Imágenes de Bluey para colorear. Entre las caricaturas infantiles favoritas del momento, está Bluey, una perrita pastor alemán que vive muchas aventuras y es gran inspiración para imágenes en PDF para imprimir y colorear. El azul es el protagonista y pueden experimentar como con Stitch.







Imágenes de Chase de Paw Patrol para colorear . De todos los personajes de la "Patrulla Canina", el valiente Chase es uno de los consentidos para los fanáticos y es una gran inspiración para calcar dibujos fácil . Aunque parece que esta misión es difícil, en realidad con una buena precisión y mucho empeño queda bien.



. De todos los personajes de la "Patrulla Canina", el valiente Chase es uno de los consentidos para los fanáticos y es una gran inspiración para . Aunque parece que esta misión es difícil, en realidad con una buena precisión y mucho empeño queda bien. Imágenes de Piolín para colorear. Cuando se trata de caricaturas que no pasan de moda, es obligatorio mencionar a Piolín. La clave es que todos los detalles de su cara queden bien delineados para que el dibujo se vea realista. Estas imágenes en PDF de personajes animados para imprimir son gran opción para que los niños se entretengan.



