9 diseños de uñas que siempre le van bien a un vestido negro: lucirás impecable
No basta con que un manicure se vea bonito, también debe ser fácil de combinar y si pronto vas a usar un look totalmente negro, estos diseños de uñas te encantarán.
De entre los básicos de ropa que todas deberían tener en su armario, están los vestidos negros, pues se trata de un color que le favorece a todas, se ve muy elegante y puede combinarse de diferentes maneras. Y para que un look quede totalmente impecable, los detalles como el maquillaje y el peinado son imperdibles, aunque también los diseños de uñas que se usen marcan la diferencia.
¿Qué uñas le combinan a un vestido negro? Estos son los diseños que los mejores diseños
- Manicure nude con punta almendrada. El efecto tan favorecedor de las uñas almendradas se puede potenciar con un esmalte nude, que además combina a la perfección para un "total look" en color negro.
- Uñas rojas clásicas. Para quienes prefieren algo más llamativo, pero que no se vea exagerado, los diseños rojos y brillantes son una apuesta segura.
- Punta francesa clásica. Si quieres irte por lo seguro, elige un manicure francés tradicional con punta blanca. Solo para elevarlo, agrega una capa de efecto glaseado.
- Negras con acabado glossy. En caso de que pretendas "mimetizar" toda tu imagen con solo el color negro, selecciona un negro muy brillante, similar a la tendencia "glossy" que está dominando en los diseños de uñas para 2026.
- Textura lechosa con líneas doradas. Para los eventos de noche, una alternativa que nunca fallan son las uñas nude, solo que no en su versión sencilla, sino que con un efecto lechoso tipo marrón y algunos destellos dorados.
- Diseños de uñas efecto mármol. Otra de las inspiraciones de manicure que se ven súper elegantes y le combinan hermoso a un vestido negro, son los que simulan una loseta de mármol. La ventaja es que puede alternar el color basándote en los accesorios y maquillaje que usarás.
- Con glitter intenso. El brillo nunca es suficiente y en las manos siempre ayuda a iluminar la piel, por lo que el glitter es una gran opción para salidas de día o de noche en las que vayas a usar vestido negro.
- Color borgoña. Si crees que los diseños de uñas rojas que se usarán en la primavera 2026 ya están muy vistos y puedes parecer aburrida, cambia el esmalte clásico por uno con tintes de borgoña que gritan elegancia al instante.
- Uñas con efecto aperlado. Para transformar los manicures clásico en versiones mucho más actuales, está la opción de olvidar el blanco tradicional y recurrir a uno que tenga efecto aperlado. Queda excelente si vas a usar zapatos y accesorios plateados.