9 diseños de uñas que siempre le van bien a un vestido negro: lucirás impecable

De entre los básicos de ropa que todas deberían tener en su armario, están los vestidos negros, pues se trata de un color que le favorece a todas, se ve muy elegante y puede combinarse de diferentes maneras. Y para que un look quede totalmente impecable, los detalles como el maquillaje y el peinado son imperdibles, aunque también los diseños de uñas que se usen marcan la diferencia.

¿Qué uñas le combinan a un vestido negro? Estos son los diseños que los mejores diseños

Manicure nude con punta almendrada . El efecto tan favorecedor de las uñas almendradas se puede potenciar con un esmalte nude



. Uñas rojas clásicas . Para quienes prefieren algo más llamativo, pero que no se vea exagerado, los diseños rojos y brillantes son una apuesta segura.



. Para quienes prefieren algo más llamativo, pero que no se vea exagerado, los diseños rojos y brillantes son una apuesta segura. Punta francesa clásica . Si quieres irte por lo seguro, elige un manicure francés tradicional con punta blanca . Solo para elevarlo, agrega una capa de efecto glaseado.

9 diseños de uñas que le quedan perfecto a un vestido negro|Pinterest

. Si quieres irte por lo seguro, . Solo para elevarlo, agrega una capa de efecto glaseado. Negras con acabado glossy . En caso de que pretendas "mimetizar" toda tu imagen con solo el color negro, selecciona un negro muy brillante, similar a la tendencia "glossy" que está dominando en los diseños de uñas para 2026



. En caso de que pretendas "mimetizar" toda tu imagen con solo el color negro, selecciona un negro muy brillante, similar a Textura lechosa con líneas doradas . Para los eventos de noche, una alternativa que nunca fallan son las uñas nude, solo que no en su versión sencilla, sino que con un efecto lechoso tipo marrón y algunos destellos dorados.



. Para los eventos de noche, una alternativa que nunca fallan son las uñas nude, solo que no en su versión sencilla, sino que con un efecto lechoso tipo marrón y algunos destellos dorados. Diseños de uñas efecto mármol . Otra de las inspiraciones de manicure que se ven súper elegantes y le combinan hermoso a un vestido negro, son los que simulan una loseta de mármol . La ventaja es que puede alternar el color basándote en los accesorios y maquillaje que usarás.

9 diseños de uñas que le quedan perfecto a un vestido negro|Pinterest

. Otra de . La ventaja es que puede alternar el color basándote en los accesorios y maquillaje que usarás. Con glitter intenso . El brillo nunca es suficiente y en las manos siempre ayuda a iluminar la piel, por lo que el glitter es una gran opción para salidas de día o de noche en las que vayas a usar vestido negro.



. El brillo nunca es suficiente y en las manos siempre ayuda a iluminar la piel, por lo que el glitter es una gran opción para salidas de día o de noche en las que vayas a usar vestido negro. Color borgoña . Si crees que los diseños de uñas rojas que se usarán en la primavera 2026



. Si crees que Uñas con efecto aperlado. Para transformar los manicures clásico en versiones mucho más actuales, está la opción de olvidar el blanco tradicional y recurrir a uno que tenga efecto aperlado. Queda excelente si vas a usar zapatos y accesorios plateados.