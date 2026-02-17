9 cosas que NUNCA debes hacer con tus uñas; si quieres tener uñas bonitas y fuertes, jamás cometas estos errores

Tener unas uñas bonitas y fuertes no solo depende del tipo de manicure que elijas o la habilidad de tu manicurista. Existen cuidados básicos que deberías tener y errores que se tienen que evitar a toda costa; de estos últimos, a continuación te platicaremos más.

En realidad no necesitas gastar mucho o hacer esfuerzos extraordinarios para cuidar la salud de tus uñas y lucir el manicure que tanto quieres.

9 errores que NUNCA debes cometer si quieres tener uñas bonitas y fuertes

|Crédito: Instagram. @monmayernails

1. No uses tus uñas como herramienta

Una de las maneras más comunes en que puedes arruinar tus uñas es usarlas frecuentemente como herramienta. Por ejemplo, es malo emplearlas para abrir latar, remover etiquetas, raspar cosas o abrir empaques. Hacerlo causa daños como roturas o desgaste en el lecho ungueal, explica la Academia Americana de Dermatología.

2. No te muerdas las uñas

Parece el tip más básico que alguien podría darte para tener uñas bonitas y fuertes, pero nunca está de más recordarlo: morderte las uñas puede dañarlas a largo plazo.

3. Es un error nunca dejar descansar tus uñas

Es buena idea tomarte un descanso a veces entre un manicure y otro, para que tus uñas respiren de tanto producto y tratamiento. Esto ayuda a fortalecerlas.

4. Asegúrate de limar tus uñas correctamente

Limar incorrectamente puede debilitar las uñas, explica la empresa especializada Mia Secret Store. Debe limarse en una sola dirección, no mover la lima de ida y vuelta. Además, se tiene que hacer cuando las uñas están secas.

5. No expongas demasiado tus uñas al agua

Demasiada exposición al agua puede debilitar tus uñas. Es completamente inevitable mojarlas cada vez que te lavas las manos, y sabemos que esto se hace frecuentemente. Sin embargo, también hay tareas en las que sí se puede evitar la exposición: a la hora de lavar trastes, por ejemplo, es mejor usar guantes.

6. Arrancarte las cutículas es malo para tener uñas bonitas y sanas

A la hora de hacerse un manicure, el tratamiento de las cutículas debe hacerse con los materiales adecuados, con gentileza y la mayor limpieza posible. Arrancarte las cutículas puede provocar infecciones.

|Crédito: Instagram. @monmayernails

7. Debes usar 'base coat' y 'top coat'

Si te haces el manicure en casa, no puedes saltarte el uso de 'base coat' (esmalte base) y 'top coat' (la última capa de esmalte); el primero sirve para preparar la superficie de trabajo y el segundo para proteger el acabado. Usar estos esmaltes hace que tu manicure sea más duradero y menos propenso a roturas (lo cual daña la uña).

8. No debes arrancarte el esmalte

Siempre es un error arrancarte el esmalte de uñas las debilitas; resulta muchísimo peor si tu manicure es en gel o acrílico. Existen métodos seguros para retirarlo en casa o la otra opción es acudir al salón.

9. Es un error no hidratar tus uñas

Existen productos, como aceites naturales, que te ayudan a mantener hidratadas tus uñas después de un manicure nuevo. Esto puede beneficiar la salud de tus uñas e incluso hacer que el look que elegiste dure más.