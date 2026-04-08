9 ideas de uñas cuadriculadas, aesthetic y discretas para lucir en la oficina o en una cita romántica

Un manicure eficiente y versátil no solamente es hermoso, sino también puede adaptarse a un rango muy amplio de situaciones. Eso podemos decir de las siguientes ideas de uñas cuadriculadas de colores: son atractivas y aesthetic pero, por sus tonalidades, resultan fácil de combinar y funcionan tanto para una cita romántica de fin de semana como para un día de oficina.

En primavera 2026, se encuentran de moda los manicures con patrones a cuadros, tanto en tonos vivos como en colores sobrios.

9 ideas de uñas cuadriculadas y de colores, para la oficina o una cita romántica

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1. Con base beige

Para un manicure discreto y combinable con todo tipo de ropa, una de las primeras opciones que deberías considerar es utilizar tonos neutros como blanco, negro, café y beige.

2. En rosa pastel

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Puedes elegir tu color favorito y aplicarlo en un tono muy suave, como se hizo con el rosa en este diseño. El patrón a cuadros es elaborado, pero está presente solo en algunas uñas y de forma tenue.

3. Cuadriculado minimalista

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Aquí tenemos otra idea con un cuadriculado muy tenue; resaltan solamente algunas líneas en rosa, blanco y azul, pero de manera equilibrada que no contrastaría mucho con tus outfits en el trabajo y complementaría muy bien los looks de fin de semana.

4. En rojo

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Si prefieres los tonos oscuros o la elegancia clásica, te puede gustar mucho este diseño con base en color vino y cuadriculado en tono plata.

5. En rosa y verde

La lista continúa con un cuadriculado en tonos muy primaverales, que si bien tienen considerable saturación, se pueden complementar fácilmente con outfits típicos de esta temporada del año.

6. Con líneas de colores vivos

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Para quienes prefieren algo un poquito más osado, aunque con medida, este diseño puede ser una excelente alternativa. Las líneas son muy intensas y en colores diversos, pero la base en tono nude le da equilibrio.

7. Con líneas gruesas

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Puedes recurrir a las líneas gruesas, que se noten fácilmente, y a la vez llevar un manicure discreto si sabes crear armonía con una base en tono suave.

8. En rosa con negro

Aquí tenemos otra idea para las fans de todo lo rosa. Es un diseño llamativo, que se aplicó en uñas cortas; el patrón solo está presente en algunas uñas.

9. Al estilo picnic

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Nos fascina el cuadriculado que nos hace pensar en un picnic casual y romántico. Aquí, por ejemplo, se mantuvo equilibrado porque solo en algunas uñas se aplicó de manera uniforme y en otras se limitó a las puntas.