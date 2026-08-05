Las vacaciones de verano son las más largas en el calendario escolar, pues los pequeños regresarán a clases hasta el 31 de agosto. Es por ello que estos 9 juegos de 'Masha y el Oso' y 'Bluey' los pueden mantener ocupados y les ayudan a fomentar la creatividad. Lo mejor de todo es que sin gastar mucho dinero, como lo son estas 5 ideas para crear un organizador de accesorios con los colores de los Saja Boys.

Estas series infantiles muestran dinámicas sencillas que pueden adaptarse fácilmente al hogar con cartón, cojines, hojas recicladas o juguetes que ya existen en casa, donde puedes aplicar estas 5 soluciones que casi nadie conoce sobre qué hacer con el espacio entre el refrigerador y la pared.

Los 9 juegos de Masha y el Oso y Bluey caseros

1. Circuito de obstáculos: Puede ser de almohadas o cajas de cartón. Los niños deben saltar, gatear y mantener el equilibrio mientras siguen un recorrido previamente establecido.

2. Búsqueda del tesoro: Se puede realizar con pequeñas pistas escondidas en distintas habitaciones. Cada pista conduce a la siguiente hasta encontrar un premio simbólico como una calcomanía o una fruta.

Qué hacer con el espacio entre el refrigerador y la pared: 5 soluciones que casi nadie conoce|IA

3. Tienda imaginaria: Los participantes intercambian productos, practican números básicos y desarrollan habilidades de comunicación mediante el juego.

4. Bolos reutilizables: Basta con reciclar botellas, llenarlas parcialmente con agua o arena para aportar estabilidad y utilizar una pelota ligera para derribarlas.

5. Títeres: Pueden ser de calcetines viejos, botones grandes, estambre y marcadores. Después, los niños pueden inventar historias inspiradas en los personajes de Masha y el Oso.

6. Huerto: Se puede crear con vasos reutilizables para cultivar frijol. Si bien no es un juego como tal, sí ayudará a fomentar el cuidado en los niños.

7. Tarjetas: Cada participante toma una tarjeta y representa lo escrito mediante gestos o pequeñas historias.

8. Pista para carritos: Los niños pueden diseñar calles, estacionamientos y puentes con cajas de cartón.

9. Teatro: Los pequeños crean personajes con hojas recicladas, colores y palitos de madera para presentar una historia inventada frente a la familia.