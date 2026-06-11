Dile adiós a las cortinas: estas son 5 ideas para que tus ventanas luzcan bellas

Las cortinas forman parte importante de las casas ya que nos permiten cubrir las ventanas. Podemos encontrar una gran variedad de diseños y materiales para adornar nuestros espacios.

Si quieres llevar a cabo un cambio es importante que tengas en cuenta estos consejos ya que vas a cambiar por completo el aspecto de tus habitaciones como así también la iluminación.

¿Cómo reemplazar las cortinas?

Aquí te dejamos 5 ideas increíbles para poder renovar tus ventanas y hacer que luzcan espectaculares:

Capas Dobles

La primera opción nos dice que podemos combinar un visillo transparente con una cortina gruesa. Vas a poder controlar la luz del día con ayuda de este visillo, además aporta privacidad y calidez por la noche. Es una buena alternativa para aportar profundidad visual.

Estores Romanos

Esta alternativa consiste en un sistema plegable para un aspecto moderno. Cuando están cerrado quedan completamente planos por lo que se recomienda para cocinas, baños o espacios pequeños. Lucen perfectos con telas de lino o algodón.

Barras de Techo a Suelo

Para ello debes instalar la barra justo debajo del techo y dejar que la tela arrastre un par de centímetros. Esto crea la ilusión de techos mucho más altos. Además, hace que la ventana parezca más grande.

Bloques de Color (Color Block)

Aquí tienes que usar paneles con dos colores diferentes en franjas. El paso siguiente es colocar el tono más oscuro abajo para dar peso. Luego añade un toque contemporáneo y geométrico. Esto es ideal para revivir paredes con tonos neutros.

Caídas de Lino Natural

Por último, puedes apostar por tejidos naturales de trama abierta. Estos permiten el paso de una luz suave y difusa. Además, aportan un estilo rústico, relajado y elegante. Lo más beneficioso es que no necesitan un planchado perfecto para verse bien