Adiós lápiz: esta es la mejor manera de rellenar calvas de las cejas en pocos pasos

Las cejas son el marco de la mirada por lo que es importante mantenerlas con un diseño definido para rejuvenecer la mirada, equilibrar las facciones y verte más descansada. Uno de los principales problemas de esta zona son las calvas, pero hay una solución eficaz para ello.

Durante mucho tiempo los lápices de cejas y geles fijadores fueron los productos más utilizados para poder darles formas, sin embargo, ha surgido una interesante alternativa que gana popularidad en el mundo de la belleza.

¿Cuál es el producto para rellenar las calvas de las cejas?

El producto que se recomienda usar es el 'Brow-fection' de Sheglam. Este es un pincel angular de punta cuadrada que se coloca en una solución líquida mate y al aplicarlo te brinda un efecto “microblading”. Con esta herramienta logras trazos realistas que imitan el vello.

En el mundo de la belleza se está utilizando cada vez más esta crema en gel con color para poder esculpir, rellenar y fijar las cejas. Su pincel es muy preciso y su ángulo lo transforma en un cepillo de tamaño completo para un mayor control y una aplicación más fácil.

También puedes encontrarlo en versión pomada “waterproof” con pincel biselado para esculpir y difuminar con precisión para modular la intensidad del tinte de cejas. Así vas a lograr desde un 'look' natural hasta un acabado más intenso.

Este pincel es ideal.|Pinterest

Los beneficios de esta herramienta es que tiene un efecto microblading por lo que puedes dibujar trazos finos para imitar la apariencia de los vellos naturales de las cejas. Con su aplicación puedes cubrir pequeños huecos y dar mayor definición a las cejas.

Por otro lado, te permite poder personalizar tus cejas por lo que puedes conseguir un efecto sutil y natural o unas cejas marcadas. Esto depende de la cantidad de productos que apliques.

Este pincel cuadrado y angulado te permite poder trabajar con el contorno, pero también con las zonas donde se necesitan pequeños trazos. Por último, tenemos que aclarar que tiene un acabado mate por lo que tu ceja se verá más natural.