Adiós al perchero tradicional: la solución para entradas pequeñas

El perchero tradicional comienza a ceder protagonismo frente a nuevas alternativas de decoración que buscan aprovechar cada rincón del hogar. En las casas pequeñas, elegir muebles funcionales permite mantener el orden sin recargar los ambientes.

Esta tendencia apuesta por soluciones prácticas que combinan almacenamiento y diseño en una misma propuesta. Conoce qué mueble puede reemplazar al perchero y cómo incorporarlo para organizar mejor la entrada de casa.

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¿Qué poner en la entrada de casa en lugar de un perchero?

El perchero tradicional puede reemplazarse por muebles funcionales que permiten aprovechar mejor los espacios pequeños. Estas alternativas combinan almacenamiento y decoración para mantener el orden sin recargar la entrada del hogar.

Recibidores con cajones y estantes

Los muebles con compartimentos permiten guardar bolsos, zapatos, abrigos y otros accesorios de uso cotidiano. Además, su superficie puede utilizarse para dejar las llaves o colocar pequeños elementos decorativos.

Banco con espacios de almacenamiento

Una opción práctica consiste en incorporar un banco con compartimentos debajo del asiento. Este diseño permite guardar el calzado y ofrece un lugar cómodo para sentarse al entrar o salir de casa.

Muebles verticales y compactos

Para las entradas estrechas, los diseños verticales ayudan a aprovechar las paredes sin ocupar demasiado espacio en el suelo. Los modelos de líneas sencillas y colores claros también contribuyen a crear una sensación de amplitud.

Recibidores de madera

La madera aporta calidez y combina con diferentes estilos decorativos. Puedes complementar el mueble con un espejo o una lámpara de luz cálida para conseguir una entrada acogedora y funcional.

¿Cómo mantener ordenado espacios pequeños del hogar?

Mantener el orden en espacios pequeños requiere aprovechar cada rincón y elegir muebles funcionales. Utiliza estantes, cajas organizadoras y muebles con almacenamiento integrado para guardar objetos sin ocupar demasiado espacio. También es importante evitar acumular elementos innecesarios y mantener despejadas las superficies. Optar por colores claros y una decoración sencilla ayuda a generar una sensación de amplitud, mientras que asignar un lugar para cada objeto facilita el orden diario.