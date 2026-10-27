3 ideas para reutilizar los anillos de las latas de refresco

Los anillos de las latas de refresco pueden tener una segunda vida con ideas prácticas y creativas. En lugar de tirarlos a la basura, es posible reutilizarlos para crear objetos útiles en casa.

Con un poco de imaginación, estas pequeñas piezas se convierten en elementos funcionales para aprovechar en el día a día. Conoce tres propuestas sencillas para darles un nuevo uso.

La Granja VIP: Hoy, 26 de octubre se define a la primera Capataz mujer del reality, además vimos la llegada de Azalia Ojeda para dejar El Legado

¿Cómo implementar hábitos ecológicos?

Implementar hábitos ecológicos en la vida cotidiana es más sencillo de lo que parece. Separar los residuos, reutilizar materiales, reducir el consumo de plástico y ahorrar agua son algunas acciones que ayudan a cuidar el medioambiente. También es importante elegir productos reutilizables, evitar compras innecesarias y aprovechar objetos que todavía pueden tener una segunda utilidad. Incorporar estos pequeños cambios de manera progresiva permite reducir los desperdicios y fomentar un estilo de vida más responsable con el entorno.

¿Cómo reutilizar anillos de latas de refresco?

Los anillos de las latas de refresco pueden tener una segunda oportunidad antes de terminar en la basura. Gracias a su forma y resistencia, estas pequeñas piezas de aluminio pueden reutilizarse para crear accesorios prácticos para el hogar con pocos materiales y sin gastar demasiado dinero.

Organizador de llaves para la pared

Con una tablita de madera, tornillos y dos o tres anillos de latas, puedes crear un organizador para colgar llaves y accesorios livianos cerca de la entrada de casa. Es una alternativa práctica para mantener estos objetos en un solo lugar y evitar que se pierdan entre las pertenencias del día a día.

Colgador para cuadros pequeños

Los anillos también pueden funcionar como soportes para cuadros decorativos de poco peso. Para hacerlo, debes sujetar uno a la parte posterior del marco con un tornillo y una arandela, y comprobar que quede firme antes de colgarlo en la pared.

Separador de libros

Una cinta de tela y un anillo permiten fabricar un señalador original para acompañar tus momentos de lectura. Solo necesitas pasar un extremo de la cinta por una de las aberturas del anillo y asegurarlo con un nudo o una pequeña costura para marcar tus páginas favoritas.