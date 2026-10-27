Los colores que transforman tu habitación en un espacio de descanso

Elegir los colores para la habitación va más allá de una cuestión estética, ya que las tonalidades pueden influir en la percepción del ambiente. Algunos colores transmiten calma y ayudan a crear un espacio más acogedor para descansar.

Por eso, al decorar el dormitorio, es importante considerar qué tonos utilizar en las paredes y los elementos decorativos. Conoce cuáles son las opciones más recomendadas para lograr una habitación relajante y propicia para el descanso.

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¿De qué color pintar la habitación para descansar mejor?

Elegir los colores adecuados para pintar la habitación puede ayudar a crear un ambiente acogedor y tranquilo. Según el Feng Shui, los tonos inspirados en la naturaleza son ideales para transmitir serenidad y favorecer una atmósfera propicia para el descanso.

Colores recomendados

Beige y arena: aportan calidez y equilibrio visual. Son tonos neutros que combinan fácilmente con diferentes estilos de decoración y ayudan a crear un ambiente acogedor.



Verde salvia: inspirado en la naturaleza, transmite frescura y armonía. Es una alternativa para quienes buscan un dormitorio relajante y con un toque natural.



Azul suave: se asocia con la calma y la tranquilidad. Además, puede contribuir a generar una sensación de amplitud y luminosidad en el espacio.



Tonos tierra claros: colores como el terracota suave y el marrón claro aportan una sensación de estabilidad y calidez.

Por otro lado, conviene moderar el uso de rojos intensos, amarillos estridentes y grises oscuros en grandes superficies. Para lograr una combinación equilibrada, puedes utilizar una base de tonos suaves y añadir contrastes mediante cojines, mantas y otros elementos decorativos.

¿Qué es el Feng Shui?

El Feng Shui es una antigua filosofía china que busca armonizar los espacios mediante la distribución de los muebles, los colores y los elementos decorativos. Su objetivo es favorecer el equilibrio energético y crear ambientes que transmitan bienestar, tranquilidad y comodidad. En el hogar, se aplica para generar espacios acogedores, propicios para el descanso y conectados con la naturaleza, teniendo en cuenta también la iluminación y el orden.