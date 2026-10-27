Ideas DIY: 3 claves para lograr el disfraz de Michael Myers este Halloween sin gastar de más

Cada vez falta menos para celebrar Halloween, una de las festividades globales más convocantes. Fue arraigada originalmente en la antigua festividad celta de Samhain, cuando se creía que el velo entre el mundo de los vivos y el de los espíritus se difuminaba durante la cosecha.

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Con el paso de los siglos, y la fusión de tradiciones, el 31 de octubre evolucionó hasta convertirse en una noche de asueto cultural donde la comunidad se reúne para explorar el misterio, el folclore de terror y la diversión nocturna. Los disfraces y la decoración de terror no faltarán.

Ideas DIY en Halloween

Durante Halloween, la costumbre de disfrazarse y decorar los hogares responde a una necesidad psicológica y social profunda de catarsis y de juego colectivo. Al caracterizarse como criaturas de pesadilla o transformar los espacios cotidianos en escenarios tétricas, las personas logran externalizar sus propios miedos.

Hacer esto es una forma lúdica y segura de celebrar Halloween y es aquí en donde entran en juego las ideas DIY. Este movimiento promueve la premisa “Hazlo tú mismo” invitando a crear con nuestras propias manos los elementos de decoración o confeccionando nuestros propios disfraces.

¿Cómo hacer el disfraz de Michael Myers?

Para Halloween, es muy común ver a personas disfrazadas de personajes de películas y series de terror y es por eso que, en esta oportunidad, nos concentraremos en Michael Myers, uno de los iconos más escalofriantes e indiscutibles de la cultura pop.

Michael Myers fue creado por John Carpenter en Halloween (1978) y se convirtió en el arquetipo definitivo del mal enmascarado que acecha en los suburbios. Las ideas DIY que se presentan a continuación ayudan a lograr el disfraz de Michael Myers y sin gastar de más:

