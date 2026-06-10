Agasaja a papá en su día con estos regalos que le llegarán al corazón

El Día del Padre se celebra el tercer domingo de junio y este año cae el día 21 del mes. Por costumbre este día es ideal para agasajar a papá con regalos ya sea comprados o fabricados de manera artesanal.

La fecha es un momento especial para hacer sentir a papá especial, pero no siempre se cuenta con el dinero para hacer regalos costosos. Cabe destacar que el precio del objeto no es lo importante sino la intención de ese regalo que es con amor.

Aprovecha la oportunidad para demostrar cariño y reconocimiento con algunos gestos sencillos que te puedan conectar con la persona que los recibe. Así es que te traemos unas ideas muy bonitas para agasajar a papá.

¿Qué regalar en el Día del Padre?

Un desayuno preparado por ti

Un detalle muy bonito es prepararle su desayuno favorito y servirlo con algún detalle que creas que le va a gustar en ese momento. Incluye café, fruta, o lo que a papá más le guste.

|Crédito: Archivo FIA

Un kit de sus antojos favoritos

Esta es una opción muy recomendada porque le puedes armar a papá una pequeña caja o bolsa que contenga lo que más le guste, pueden ser botanas, chocolates, refrescos, café o snacks.

Una carta escrita a mano o un álbum de recuerdos

Aquí tenemos un bonito recuerdo y sencillo de realizar. Expresa de la mejor manera un agradecimiento, recuerda momentos lindos y también puedes imprimir algunas fotos y crear un mini álbum.

Regalar tiempo y una experiencia juntos

El tiempo es un regalo poderoso que no vuelve, por eso puedes aprovecharlo con papá y salir a caminar, ver una película en casa, organizar una carne asada sencilla o incluso dedicar una tarde completa.

Un detalle útil para su rutina diaria

Por último, puedes darle un detalle como una taza, una libreta, una planta pequeña, unos audífonos o un accesorio que él necesite.