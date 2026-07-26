¿Quién es el ELIMINADO de hoy domingo 26 de julio del 2026 de Survivor México La Reliquia en Llamas?

La semana 1 de Survivor México La Reliquia en Llamas se vivió al máximo y orilló a los Sobrevivientes a dar el mayor esfuerzo para no perderse las recompensas. Sin embargo, la tribu que no tuvo los mejores resultados y tras perder el Tótem de Inmunidad Grupal está en riesgo de perder a uno de sus integrantes, es la de los "Halcones", quienes ya tienen a Bobby Larios como su primer sentenciado.

¿Quién es el eliminado de Survivor México La Reliquia en Llamas 2026 HOY 26 de julio?

Si bien el actor de 57 años es uno de los que corre peligro de que su fuego se extinga, todavía faltan las pruebas finales y ver cómo se desarrollan las cosas en el Consejo Tribal, ahora que Aurélie Garzonio es portadora del Tótem de Inmunidad Individual. Esto ya que cabe recordar que en Survivor México La Reliquia en Llamas TODO es posible y ya quedó demostrado con el inesperado regreso de Azalia tras haber estado en exilio.

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A qué hora pasan Survivor México La Reliquia en Llamas y cómo verlo totalmente GRATIS

Los episodios de Survivor México La Reliquia en Llamas se transmiten de lunes a viernes en punto de las 20:30 horas a través de la señal de Azteca UNO, inmediatamente después de Acércate a Rocío en su nuevo horario. Los domingos la cita es a las 18:00 horas, justo antes de las galas de eliminación de MasterChef 24/7.

Para estar al tanto de todo lo que pasa en el programa, puedes sintonizar la señal de Azteca UNO o mediante el acceso de Disney+. También es posible ver Survivor México en línea y completamente GRATIS; solo tienes que entrar al sitio web de Azteca UNO, a la app de TV Azteca EN VIVO o en survivormexico.tv.