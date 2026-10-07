Así debes acomodar los alimentos en la alacena para atraer la abundancia

Para acomodar los alimentos en la alacena y atraer la abundancia según el Feng Shui, una de las principales recomendaciones es mantener los productos visibles, ordenados y en buen estado. Además, se debe evitar que los espacios permanezcan vacíos, sucios o acumulen alimentos vencidos.

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La idea se relaciona simbólicamente con un hogar cuidado y con recursos disponibles. La cocina tiene un significado particular dentro del Feng Shui porque está vinculada con la alimentación y los recursos que sostienen a quienes viven en la casa.

¿Cómo ordenar los alimentos de la alacena según el Feng Shui?

La especialista Terah Kathryn Collins, autora de The Western Guide to Feng Shui, plantea la importancia de observar la relación entre las personas y los espacios que habitan. Aplicado a una alacena, esto puede traducirse en evitar el desorden y procurar que los objetos tengan un lugar definido.

La especialista Kathryn Weber, creadora de Red Lotus Letter, también destaca el papel del orden y el mantenimiento de los ambientes dentro de sus enseñanzas de Feng Shui. Una alacena sobrecargada o con productos olvidados puede representar, desde esta mirada simbólica, una acumulación que dificulta la renovación.

Para organizarla, se pueden seguir estas pautas:



Colocar los alimentos de uso frecuente al alcance de la mano: facilita el funcionamiento cotidiano y evita revolver constantemente toda la alacena.

facilita el funcionamiento cotidiano y evita revolver constantemente toda la alacena. Agrupar productos similares: reunir pastas, arroz, legumbres, conservas, harinas y otros alimentos permite encontrar cada cosa con mayor facilidad.

reunir pastas, arroz, legumbres, conservas, harinas y otros alimentos permite encontrar cada cosa con mayor facilidad. Dejar visibles los productos almacenados: los recipientes transparentes o estantes despejados ayudan a saber qué hay disponible y qué hace falta comprar.

los recipientes transparentes o estantes despejados ayudan a saber qué hay disponible y qué hace falta comprar. Retirar alimentos vencidos: además de ser una cuestión de higiene, evita conservar productos que ya no pueden utilizarse.

además de ser una cuestión de higiene, evita conservar productos que ya no pueden utilizarse. No llenar los estantes hasta el límite: dejar cierto espacio facilita la circulación y evita que el lugar transmita sensación de saturación.

dejar cierto espacio facilita la circulación y evita que el lugar transmita sensación de saturación. Mantener la alacena limpia: las migas, manchas y envases deteriorados deben retirarse periódicamente.

¿Qué alimentos conviene tener en la alacena para atraer abundancia según el Feng Shui?

Dentro de las interpretaciones populares del Feng Shui, tener alimentos disponibles y bien conservados puede representar la sensación de suficiencia y prosperidad. El especialista Richard Webster, autor de diferentes libros sobre dicha filosofía, ha abordado la importancia del equilibrio y la organización de los espacios.

Desde esta perspectiva, una alacena funcional puede contribuir a generar un ambiente más ordenado y agradable. Estos son algunos alimentos que pueden mantenerse como básicos:



Arroz y otros cereales: son productos de uso cotidiano que pueden mantenerse almacenados correctamente durante períodos prolongados.

son productos de uso cotidiano que pueden mantenerse almacenados correctamente durante períodos prolongados. Legumbres: lentejas, garbanzos y porotos permiten disponer de alimentos versátiles.

lentejas, garbanzos y porotos permiten disponer de alimentos versátiles. Frutos secos: pueden conservarse en recipientes adecuados y facilitan tener opciones disponibles.

pueden conservarse en recipientes adecuados y facilitan tener opciones disponibles. Conservas: siempre que estén dentro de su fecha de consumo y correctamente almacenadas.

siempre que estén dentro de su fecha de consumo y correctamente almacenadas. Especias: mantenerlas organizadas y correctamente cerradas ayuda a aprovechar mejor el espacio.

La especialista Sarah Shurety, vinculada al Feng Shui contemporáneo, también trabaja sobre la creación de ambientes equilibrados. Desde esta perspectiva, el objetivo no sería acumular alimentos sin necesidad, sino cuidar los recursos que realmente se utilizan.

Además, una alacena ordenada tiene beneficios concretos que no dependen del Feng Shui: permite controlar mejor las existencias, reducir compras duplicadas y detectar alimentos próximos a vencer. Por eso, la verdadera clave para atraer la abundancia en la alacena es evitar tanto el vacío como la acumulación excesiva.