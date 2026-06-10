Los 5 amigurumis de capibara más tiernos para hacer en un fin de semana: fácil y rápido

El capibara o carpincho es considerado el roedor más grande del mundo; durante muchos años no era tan conocido, hasta que en las redes sociales empezó a propagar su imagen, ganándose el cariño de las personas por su apariencia tierna.

Si quieres hacer a los animales más tiernos en amigurumis, entonces quédate, porque te vamos a dar 5 opciones que puedes hacer en un fin de semana, ideal para hacer una manualidad y dejar de lado el celular.

¿Qué amigurumis hacer de capibara?

Los capibaras son los más tiernos, ganándose el cariño del público por su apariencia tan singular, por lo que han sido representados en caricaturas y miles de juguetes. Si deseas tener el tuyo, hoy es tu oportunidad, por eso te explicaremos 5 ideas de amigurumis que puedes hacer en un fin de semana:

Capibara sencillo: Solamente haz al pequeño animal con su rostro característico; su forma es sencilla y no cuenta con muchos detalles que dificulten su elaboración.

sencillo: Solamente haz al pequeño animal con su rostro característico; su forma es sencilla y no cuenta con muchos detalles que dificulten su elaboración. Carpincho con mochila de tortuga: Haz su clásica forma, pero agrégale una mochila en forma de tortuga; recordemos que en la naturaleza es normal ver al reptil sobre el enorme roedor.

Mundialista: Realiza al animal y agrégale una pequeña capa que sea la bandera de la selección que apoyes; ideal si te vas a unir a la pasión futbolista por el Mundial 2026.

Bolita de ternura: Realiza al carpincho en forma de esfera; puedes añadirle alguna capa para darle un aspecto más tierno, ideal para llevar a todos lados.

Witchy: Teje la clásica figura de capibara, para después añadirle una capa y un sombrero de bruja.

¿Dónde viven los capibaras?

Los carpinchos, aunque son muy queridos, no se encuentran en todo el país, ya que son originarios de América del Sur, territorio en el que es posible verlos en total libertad caminando por la selva y nadando sobre estanques. Lamentablemente, son amenazados por la tala de bosques, lugares que suelen convertirse en campos de cultivo o ranchos. También se encuentran en peligro por ser cazados.

Aprovecha las 5 ideas de amigurumis más tiernos que te recomendamos, ya que son alternativas para hacer en un fin de semana; recuerda que, conforme tenga más accesorios o la pieza sea grande, puedes tardar varios días en terminarlo.