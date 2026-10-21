5 diseños de uñas acrílicas cortas aesthetic

El mundo de la manicura es bastante amplio por lo que nos podemos encontrar con una gran cantidad de diseños. En este caso te vamos a contar sobre alternativas de uñas acrílicas que te harán lucir aesthetic.

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Las uñas acrílicas cortas aesthetic son ideales para poder llevar comodidad con estilo. Aquí te vamos a dejar diseños que combinan el minimalismo con texturas modernas y colores suaves.

¿Cuáles son los mejores diseños de uñas acrílicas?

Francesas Minimalistas con un Twist

La manicura francesa es un clásico que no pasa de moda, pero se va reversionando. En este caso se reemplaza la línea blanca gruesa por un trazo ultra fino (micro-french) o líneas asimétricas y curvas en tonos pastel o metalizados. Es un diseño limpio que va genial en bases nude translúcidas.

Aura Nails (Efecto Difuminado)

Luego tenemos el diseño aura que se realiza por medio de un degradado circular que se concentra en el centro de la uña. La mística de este estilo se logra con el contraste de los tonos suaves como puede ser el rosa bebé con el blanco o el lavanda.

Glased Donut (Efecto Perlado)

También puedes apostar por un diseño de moda que es la glazed donut nails que llevan un polvo de cromo sutil aplicado sobre una base de acrílico lechoso o rosado. Vas a obtener un brillo perlado que te hará recordar al glaseado de una dona.

Efecto Carey (Tortoise Shell)

Aquí tenemos un estilo ideal para el otoño y que evoca al caparazón de una tortuga. Para lograrlo tienes que utilizar manchas translúcidas en tonos marrón, caramelo y negro. Para mantenerlo sutil en uñas cortas, se suele aplicar como un acento en solo dos dedos o combinado con espacios lisos.

Flores y Relieves 3D Abstractos

Por último, tenemos este diseño de uñas que combina una base transparente o nude con algunos detalles orgánicos en relieve que se realizan con un gel transparente o con flores de acrílico. Vas a obtener dimensión visual y una textura moderna.