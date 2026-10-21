Cómo maquillar los ojos para que se vean más claros

El mundo del maquillaje esconde una gran cantidad de trucos que es importante conocerlos para poder obtener mejores resultados. En este caso te vamos a develar una técnica con la que puedes lograr que los ojos se vean más claros.

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Si quieres que tus ojos sean visualmente más claros pues lo importante es poder crear contrastes estratégicos utilizando la teoría del color y técnicas de iluminación. Cuando se rodea el iris con tonos complementarios pues la luz natural resaltará sus matices ocultos, haciendo que parezcan un tono más arriba.

¿Cómo maquillar los ojos para que luzcan más claros?

Elige sombras según la teoría del color

El primer paso es poder elegir correctamente el color que colocarás en tus párpados para hacer el contraste con el iris. Es importante que emplees tonos opuestos o complementarios para lograr el choque visual. Ten en cuenta lo siguiente:



Ojos marrones: deberás aplicar sombras de color moradas, ciruela, borgoña o azul marino. Estos tonos fríos y profundos neutralizan los marrones oscuros, haciendo brotar destellos verdes o miel ocultos en el iris.

Ojos miel o avellana: aplica tonos lavanda, violeta oscuro o berenjena para que resalten sus subtonos amarillos y verdes.

Ojos verdes: para este caso lo que se debe implementar es sombras en tonos granate, ciruela, cobre, rosa cálido o borgoña. Estos colores harán que el verde se vea más cristalino y brillante.

Ojos azules: por último, tenemos este color de ojos que contrasta bien con los tonos terracota, bronce, naranja o cafés cálidos. La calidez del párpado empujará el azul hacia un tono más claro y helado.



Cambia el delineador negro por tonos joya o café

El siguiente paso es dejar de lado el delineado negro que endurece la mirada y reemplazarlo por un color burgundy, azul marino o marrón oscuro. El mismo debe ser aplicado en la línea de las pestañas. Un delineado difuminado en tono borgoña o ciruela en las pestañas inferiores funciona de maravilla para "aclarar" visualmente la mirada de forma inmediata.

Tus ojos se verán mucho mejor.|Canva

Ilumina la línea de agua con tonos neutros

Luego tendrás que delinear la línea de agua interna con color beige, crema o carne para expandir el ojo y brindarle luz. No apliques blanco puro ya que no quedará natural.

Aplica puntos de luz estratégica

Si quieres aclarar los ojos es importante que juegues con la luz. Es por esto que debes aplicar una sombra satinada clara, dorada o también un iluminador en el lagrimal. Esto logrará un destello que se proyectará en los ojos y lucirán más radiantes.

Máscara de pestañas a color

Llegamos al último paso en el que si tienes ojos marrones o verdes se debe colocar máscaras de pestañas que sean de color burdeos, borgoña o café. Sobre todo, esto debe ser aplicado en las pestañas inferiores.