Por qué los expertos recomiendan poner una bolsa con vinagre en la regadera

La regadera es uno de los lugares más importantes del hogar, teniendo en cuenta que estamos hablando del espacio destinado a ducharnos dentro del baño, y que por lo general tiene un cabezal de donde sale el agua. Sin embargo, a veces suele ocurrir que el agua no sale con la fuerza que deseamos o que vemos que se ha acumulado de sarro o de hongos, lo que puede dificultar la tarea. Hay un truco que se ha viralizado en el último tiempo y tiene que ver con colocar una bolsa con vinagre blanco sobre la regadera.

Por más que la regadera se convierta en lo más elegido por los baños, presenta algunas desventajas, como el hecho que pueden provocar riesgo eléctrico y de quemaduras eléctricas, la acumulación de sarro que reducirá el flujo de agua, entre otros. Eso lleva a que tengamos que cambiar con frecuencia el cabezal de la regadera por uno en buen estado.

Noticias Chihuahua del 16 de octubre 2026

Sin dudas que uno de los principales problemas a los que se enfrentan todos aquellos que tienen regadera es que se acumule de sarro y esto ocurre por la acumulación de minerales disueltos en el agua y cuando el agua pasa por el cabezal y se evapora, esos minerales se quedarán pegados. Pero, hay un truco casero que consiste en colocar vinagre en una bolsa y colocarla sobre el cabezal y que no podrás creer para qué sirve.

Este es el motivo por el cual debes poner una bolsa con vinagre en la regadera

El vinagre blanco es considerado como uno de los ingredientes más importantes y considerados como uno de los grandes aliados de la limpieza y colocarlo en una bolsa en la regadera ayudará a eliminar las acumulaciones de depósitos minerales sin la necesidad de desmontar la pieza. El método consiste en colocar el vinagre dentro de una bolsa de plástico y sujetarla alrededor de la pieza para que el líquido pueda actuar sobre los depósitos minerales.

Cómo aplicar este truco con vinagre en la regadera