La planta conocida en México como teléfono o miami destaca por sus tallos largos y sus hojas verdes, que pueden presentar manchas amarillas o blancas. El ejemplar le puede dar un toque elegante a salas pequeñas sin quitar espacio. Mientras que estas 4 especies son ideales para poner en la entrada de la casa para atraer riqueza.

Su crecimiento colgante aprovecha paredes, repisas y esquinas elevadas, una alternativa útil cuando la vivienda es pequeña. Se puede poner en una maceta suspendida, un soporte mural o un estante alto pueden aportar vegetación sin añadir muebles al paso. Mientras que estas 8 plantas ayudan a dar un aspecto más lujoso a cualquier habitación.

Cómo usar la miami o teléfono para dar un toque elegante a salas pequeñas sin quitar espacio|Pinterest

Macetas colgantes para poner el teléfono

Una canasta colgante aprovecha el espacio vertical y deja despejados el piso y las mesas auxiliares. También se puede colocar el ejemplar en una repisa firme, siempre que las ramas tengan espacio para caer sin estorbar.

Para mantener una composición ordenada, basta con elegir una sola maceta como punto focal o agrupar dos recipientes pequeños en una repisa, en lugar de llenar cada superficie con adornos. Las especies con hojas verdes y blancas aportan contraste; las de follaje predominantemente verde combinan con madera, fibras naturales y muebles de tonos neutros.

¿Dónde colocar la planta teléfono?

La ubicación influye en el aspecto de las hojas. Esta especie prefiere la luz brillante indirecta y tolera ambientes con iluminación más baja, aunque puede crecer con menor vigor. Por eso, una repisa cercana a una ventana con cortina o un soporte junto a una entrada luminosa puede funcionar mejor que un rincón oscuro.

Antes de instalar un soporte en el techo o la pared, revisa el peso de la maceta con tierra húmeda y comprueba que el anclaje resista esa carga. También se recomienda colocar un plato o un recipiente que recoja el agua sobrante, en especial si el ejemplar queda sobre un sofá, una alfombra o un mueble de madera.