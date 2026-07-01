Qué debes hacer con la canela este 1 de julio para atraer la abundancia

Acaba de comenzar un nuevo mes, por lo que las esperanzas, las oportunidades se renuevan y asó podremos cumplir nuestros deseos y objetivos. Es por eso que muchas personas llevarán adelante diversas prácticas holísticas, como los rituales que les permitirá atraer la abundancia, la prosperidad, entre otros beneficios. Uno de los más utilizados es el que se hace con canela y es que más allá de ser una gran especia para la cocina, se le atribuyen una gran cantidad de propiedades espirituales que seguro no sabías y que tiene un fuerte vínculo con el Feng Shui.

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Son muchas las personas que aguardan con ansias el inicio de cada mes; y es que para ellos es una gran oportunidad para renovar energías, para poder fijar nuevas metas, desde lo económico, lo laboral, lo amoroso o económico, pero también están los que deciden poner en práctica algunos rituales para poder mejorar en estos aspectos, que de acuerdo a algunas creencias como el Feng Shui, ayudarán a atraer la abundancia y la prosperidad.

Uno de los rituales más conocidos que existe es el que hace con canela, y es que más allá de ser una especia muy utilizada para la gastronomía, se le atribuyen propiedades espirituales y es que desde hace años que ha tenido un significado especial en cuanto a la riqueza, la prosperidad, la buena fortuna y la protección. Por eso, te vamos a compartir cómo llevar adelante este poderoso ritual.

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En qué consiste el ritual de la canela para atraer la prosperidad

El ritual de la canela consiste en utilizar esta especia en polvo durante los primeros minutos del 1 de julio, aunque podrás llevarlo a cabo en el transcurso del día y las creencias aseguran que este ingrediente representa el éxito, la prosperidad, la abundancia y el éxito.

Cómo hacer el ritual de canela