¡Rumbo a la Gran Final! ¿Quién ganará el Pin del Chef de MasterChef 24/7 este lunes 10 de agosto?

Estamos a muy pocos días de la Gran Final de MasterChef 24/7 y dentro de esta competición de cocina cualquier cosa puede suceder, por lo que ganar el Pin del Chef será algo que todo participante querrá pues al conseguirlo, podría despejar su camino para conseguir la Salvación y eso los llevaría hasta el último día del programa.

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En la semana 13 de la cocina más popular de todo México ya tenemos a 10 Cocineros que buscarán hacerse del título de “Maestro del Fuego”, por lo que este Reto no es para menos, pues estaría definiendo su futuro dentro del reality en una etapa tan clave como la es esta donde no hay margen de error y día con día demuestran el nivel que han adquirido en estos meses.

¿Quién ganará el Pin del Chef y el Pin Negro de MasterChef 24/7?

Este lunes 10 de agosto estaremos viendo como uno de los Cocineros o Cocineras logra hacerse de uno de los últimos Pin del Chef de MasterChef 24/7, en un momento que será más que intenso y emotivo de cara a la Gran Final.

Aunque así como hay motivos para celebrar esta noche, también habrá una gran carga, pues ninguno de los participantes querrá hacerse del Pin Negro, el cuál prácticamente limitaría toda su semana a menos de que el portador lograra subir al Balcón de la Salvación y lo asigne a alguien más.

¿Quiénes son los eliminados de MasterChef 24/7?

A escasos días de la Gran Final de MasterChef 24/7, la lista de participantes que se han despedido del programa ha crecido y es que la exigencia dentro de la competencia no permite errores o malas decisiones en la Cocina, motivos por los cuáles se han despedido:



Javier “La Chuleta Metalera”

Nash

Arturo

Lula

Ricardo

María

Pablo

Ismael “El perro del mal”

Diego

Camila

Nora

Emmanuel

Jazmín

Luis