Así son las playas donde se graba Exatlón México y cuánto cuesta ir de vacaciones allí

La Décima Temporada de Exatlón México está a punto de comenzar y veremos el regreso de atletas que hicieron leyenda, así como la llegada de nuevos deportistas que buscarán conquistar los circuitos. Y si alguna vez te has preguntado cómo es el sitio donde se lleva a cabo la competencia y se convierte en el escenario perfecto para cada jugada, tienes que saber todo de este paradisíaco destino al que incluso puedes ir de vacaciones.

¿En dónde se graba Exatlón México? Conoce todo sobre las majestuosas playas

Los fanáticos de Exatlón México saben que los majestuosos paisajes que hay en cada batalla son inconfundibles, ya que se componen de lindos atardeceres, tardes con cielos despejados y hermosas playas donde los atletas lo dan todo por sumarle puntos a sus equipos. Este programa se graba en República Dominicana, un país del caribe que comparte parte del territorio de una de sus Islas con Haití; en la parte norte tiene el Océano Atlántico y en la parte sur da al Caribe.

Los circuitos de Exatlón México se combinan con los maravillosos paisajes|Canva

Eso sí, la ubicación exacta de las playas donde sucede toda la magia de Exatlón México es totalmente una incógnita y se mantiene el misterio de cuál es el punto exacto. Lo que sí es un hecho, es que en la Décima Temporada las vistas seguirán dejando impresionados a los participantes, a los que ya conocimos y sabemos cómo se conformará cada equipo.

¿Cuánto cuesta ir de viaje a República Dominicana en 2026?

Contrario a lo que muchas personas podrían pensar, pasar unas vacaciones en las playas de República Dominicana no es tan costoso y es uno de los mejores destinos para desconectarse un rato. De acuerdo con una estimación hecha por la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT, ir a Punta Cana por una semana, cuesta entre 25 mil a 35 mil pesos por persona.

Para economizar, lo más importante es estar al pendiente de las promociones en vuelos redondos, eligiendo las tarifas más accesibles. En cuanto a los hoteles, blogs de viaje como Expedia y Mundo Joven, explican que se puede elegir entre lugares con el concepto "todo incluido", lo que ya incluye el precio de comidas y bebidas.

República Dominicana es un excelente destino para pasar unas vacaciones inolvidables|Freepik

Si quieres conocer del país donde se graba Exatlón México en todo su esplendor, considera de entre 5 mil a 10 mil pesos extra para hacer actividades especiales, como dar tours por los principales atractivos turísticos o aventurarte a un paseo por yate. También hay que considerar que la vida nocturna forma parte de la experiencia y hay que apartar una parte del presupuesto para salidas a bares, discotecas y antros.