KPop Demon Hunters: 5 plantillas de caligrafía para niños de kínder en este regreso a clases

¡Estamos a nada de comenzar el ciclo escolar 2026-2027! Si tienes pequeños que estén a punto de comenzar con su educación inicial y van a entrar al kínder te recomendamos que trabajen en su caligrafía, es por eso que tenemos para ti varias opciones de plantillas de las KPop Demon Hunters que puedes descargar completamente gratis y ponerlos a practicar su escritura de forma divertida.

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Plantillas de caligrafías de las Guerreras del Kpop

Plantilla básica: Si tu pequeño(a) empezará totalmente desde cero con su caligrafía esta opción es la perfecta ya que tienen ejercicios sencillos que seguramente lo van a entretener por horas y lo mejor es que son divertidos gracias al diseño de KPop Demon Hunters.

Plantilla de caligrafía más stickers: Si tu pequeño o pequeña es fanático de las Guerreras del KPop tienes que descargarle esta plantilla con ejercicios básicos de caligrafía y el plus es que viene con un par de stickers que puede usar para decorar su plantilla.

|Crédito: Pinterest

Caligrafía cursiva: Esta plantilla es ideal para que se practiquen las formas redondas en especial la escritura en mano cursiva. Es perfecta para la educación inicial, así que si tu pequeño va a regresar a clases en el kínder no dudes en que perfeccionara su escritura.

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Para practicar dibujo: Te sugerimos este tipo de ejercicios si tu hijo va a cursar tercero de kínder, ya que son buenos no solo para mejorar la caligrafía, también para incentivar su imaginación por el dibujo y el arte.

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Formas: Esta última opción de ejercicios de caligrafía es ideal si quieres que tu pequeño empiece a escribir y al mismo tiempo a explorar con las figuras para facilitarle la técnica del dibujo cuando sea más grande.