Qué no debes hacer durante el equinoccio de otoño 2026

El equinoccio de otoño en México es un evento cargado de misticismo que sacude las vibraciones energéticas de la Tierra al igualar las horas de luz y oscuridad.

Desde épocas pehispánicas, civilizaciones como los mayas y los mexicas observaban este fenómeno con un profundo respeto, considerándolo un portal de transición donde el mundo terrenal y el cosmos se fusionan en un delicado balance.

En el plano de la astrología moderna y el esoterismo, el inicio de la temporada de Libra marca el momento exacto para mirar hacia el interior, cosechar lo sembrado y, sobre todo, aprender a soltar todo aquello que drena nuestra paz mental.

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¿Qué no debes hacer durante el equinoccio de otoño?

Cruzar el portal estacional cometiendo errores espirituales puede estancar tu energía, bloquear tus finanzas o atraer vibraciones densas a tu hogar. Por ello, debes evitar lo siguiente:

Iniciar proyectos de forma impulsiva

Forzar nuevos comienzos sin planificación o actuar por impulso durante la jornada de hoy sería contraproducente y llevaría tus planes directo al fracaso, por ser una energía introspectiva y reflexiva la que reina actualmente.

Guardar objetos rotos o acumular suciedad

Retener ropa vieja que no usas, basura o vajilla rota bloqueará los canales de la abundancia. La superstición dicta que debes limpiar tu espacio físico hoy para que la energía de la escasez no se asiente en tu hogar.

Limpia tu espacio físico para atraer buena energía durante el equinoccio de otoño|Pinterest: Jonathan Borba

Aislarse por completo en la oscuridad

El permanecer encerrado todo el día en espacios oscuros o aislarte del contacto con el exterior puede provocar un desajuste áurico.

Resistirte al cambio

Engancharte en discusiones o guardar resentimientos, así como negarte a cerrar ciclos, te provocará un lastre kármico pesado durante el resto del año.

Negar la gratitud al universo

No tomarte un momento hoy para agradecer las lecciones y logros obtenidos debilita tu magnetismo personal.

Recibe el equinoccio de otoño haciendo limpieza energética|Pexels: Vitaly Gariev

¿Cuándo y a qué hora es el equinoccio de otoño en México?

El equinoccio de otoño en México este 2026 ocurre hoy martes 22 de septiembre a las 18:06 horas, tiempo centro del país. Y en todo el hemisferio norte de manera simultánea cuando el Sol se coloca sobre la línea del ecuador celeste.

