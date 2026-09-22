Muere querido influencer colombiano en TERRIBLE accidente en moto; esto es lo que pasó

Hace unas horas se confirmó la muerte de uno de los influencers y creadores de contenido más queridos de toda Colombia, pues se trata del joven de 22 años Luis Bertel Arrieta, mejor conocido como “El Flojazo”, quien habría perdido la vida tras sufrir un aparatoso accidente mientras manejaba su moto.

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De acuerdo con las autoridades locales, Bertel Arrieta falleció durante la madrugada del lunes 21 de septiembre cuando este intentaba ir de en su motocicleta desde su hogar en San Juan Nepomuceno hacia Cartagena, Colombia. Se habla de que fue su misma familia quien realizó el reconocimiento del cuerpo en la morgue tras horas de no poder localizarle.

¿Qué le pasó al creador de contenido “El Flojazo?

De acuerdo con primeros informes de peritaje, se habla de que el choque que terminó con la vida del joven se debe a que este habría chocado de frente contra un automóvil Chevrolet Sail. La primera hipótesis que siguen las autoridades señala a una presunta invasión del carril contrario por parte de la motocicleta.

Debido a la magnitud del accidente, Luis Bertel perdió la vida en el mismo lugar de los hechos; se habla de que el conductor del automóvil resultó ileso, aunque una mujer que lo acompañaba como copiloto sufrió algunas heridas, por lo que habría sido trasladada a un hospital cercano a que recibiera la atención necesaria.

¿Quién era Luis Bertel Arrieta “El Flojazo”?

Desde hace varios años “El Flojazo” se hizo viral en redes sociales gracias a sus videos espontáneos donde compartía contenido de comedia con su personaje “flojo”, con ocurrencias y sobre todo con mucha espontaneidad, logrando conectar con una gran comunidad de seguidores en toda Latinoamérica.

Aunque el creador de contenido tuvo varias cuentas en donde subía sus videos, este logró acumular millones de vistas, dejando ver el gran alcance que tuvo dentro de su actividad en redes sociales, siendo todo un referente de la región de Cartagena, Colombia.